La secretària de Salut Pública, Carmen Cavezas, i la directora del CatSalut, Gemma Craywinckel / Europa Press

La Conselleria de Salut de la Generalitat activarà aquesta matinada una nova via per sol·licitar la baixa laboral davant de símptomes compatibles amb el Covid-19 que es generarà de forma telemàtica i limitada a cinc dies vista sense necessitat de prova diagnòstica a través de la Meva Salut.

Ho ha anunciat aquest dimarts la directora del Servei Català de la Salut (CatSalut), Gemma Craywinckel, que ha destacat que les baixes per insuficiència respiratòria aguda s'han incrementat un 84,5% les últimes quatre setmanes -inclou la grip i el Covid-19--.

Així, les persones amb símptomes compatibles amb un quadre de Covid-19 com a febre, tos i malestar general, entre d'altres, que no puguin anar a treballar podran sol·licitar la baixa per Internet davant de l'"alta transmissió comunitària" sense acudir al centre d'atenció primària (CAP).

Per rebre la baixa aquestes persones hauran d'emplenar un formulari per via telemàtica on explicaran els símptomes que els incapaciten per treballar, que avaluarà un professional sanitari de l'Institut Català d'Avaluacions Mèdiques (Icam) i, en cas d'avalar-lo, es generarà la baixa limitada a cinc dies.

Craywinckel ha remarcat que si al cap de cinc dies de rebre la baixa els símptomes no han millorat o fins i tot han empitjorat s'haurà de contactar amb el metge de capçalera, de la mateixa manera que aquelles persones que millorin abans de finalitzar el període de la baixa.

IMPACTE ASSISTENCIAL

La directora del CatSalut ha destacat que en l'última setmana les visites per Covid-19 a l'atenció primària han augmentat un 16,24% i representen el 9,07% del total de vistes en aquest nivell assistencial, per tant, amb el nou mecanisme, simplifiquen un procediment administratiu i eviten la presencialitat que "no és bona" ni per a l'usuari ni per als facultatius.

Craywinckel ha afirmat que sense l'ocupació de recursos pel Covid-19 a l'atenció primària i als hospitals estarien "treballant millor i donant una millor resposta a altres patologies" però ha defensat que des del sistema sanitari s'adapten i tractaran que tots els professionals facin vacances.

SITUACIÓ EPIDEMIOLÒGICA

La secretària de Salut Pública de la Generalitat, Carmen Cabezas, ha explicat que l'increment epidemiològic que ha registrat Catalunya les últimes setmanes està iniciant una “frenada” però ha aclarit que han de comprovar les xifres.

"Hi ha una certa estabilització", ha dit la secretària, que ha concretat que les subvariants BA4 i BA5 d'Òmicron, que són més transmissibles que les mutacions anteriors, ja representen el 75% del total de mostres seqüenciades del virus.

La taxa d'ingressos en planta continua augmentant encara que ha aclarit que en "la majoria de casos" no és la causa d'hospitalització mentre que la taxa d'ingressos en unitats de cures intensives (UCI) i mortalitat per Covid-19 mostren una lleugera tendència ascendent.

CRIDA A LA VACUNACIÓ

La titular de Salut Pública ha precisat que el 86,06% de la població més gran de 60 anys ja ha rebut la dosi de record de la vacuna, un percentatge que baixa fins al 57,3% en els més grans de 16 anys i ha animat a la ciutadania a vacunar-se.

"És important la dosi de record", ha insistit la secretària, que ha recordat que les vacunes són eficaces a l'hora de reduir la sitomatologia greu, els ingressos hospitalaris i les defuncions.