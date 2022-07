Investigadors de l'International Breast Cancer Center (IBCC) / @EP

Investigadors de l' International Breast Cancer Center (IBCC) han liderat l'estudi Debbrah, que ha demostrat que el tractament amb 'trastuzumab deruxtecan' pot combatre les metàstasis cerebrals actives de pacients amb càncer de mama avançat HER2 positiu.

En un comunicat aquest dijous, l'IBCC ha destacat que l'estudi, publicat a 'Neuro-Oncology', suma nous resultats a aquest medicament. En els assaigs realitzats, el fàrmac havia demostrat frenar l'avenç d'aquest càncer de mama al 75,8% de les pacients, cosa que va suposar aconseguir "els resultats més positius a la història" del càncer de mama, segons el centre.

De fet, entre el 30% i el 50% de les pacients amb càncer de mama avançat HER2 positiu desenvolupen metàstasi al cervell, que romanen estables mentre responen a les teràpies locals però, quan aquestes deixen de funcionar, mostren un avenç de la malaltia cerebral.

A l'estudi hi han participat 39 pacients d'Espanya i Portugal, distribuïdes en diferents grups en funció de les particularitats de la seva malaltia, als quals es va administrar un tractament intravenós cada 21 dies.

D'entre vuit, les pacients amb metàstasi cerebrals que no van progressar després de teràpia local, el 87,5% va mostrar que la malaltia seguia o estable o més petita després de 16 setmanes. En les quatre pacients amb metàstasi cerebrals no tractades, la meitat va mostrar resposta global intracranial, i en les nou que van progressar després de teràpia local, el percentatge va ser de 44,4%, amb una disminució de l'afectació cerebral d'almenys un 30%.

Avanços contra el càncer per la Vall d'Hebron i l'IQS School of Engineering

En aquest sentit, el grup de Patologia Molecular Traslacional de la Vall d'Hebron Institut de Recerca (VHIR) i el grup de Química Farmacèutica (GQF) de l'IQS School of Engineering (Universitat Ramon Llull) han presentat un estudi davant d'un nou fàrmac per a tractaments contra el càncer. Aquests centres han avaluat els efectes d'un inhibidor que podria bloquejar les vies de resistència originades contra tractaments de quimioteràpia i immunoteràpia.