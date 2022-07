Jornada 'IA aplicada als àmbits de la Salut, Mobilitat i Turisme: Resultats i bones pràctiques' del CIDOB /@CIDOB

El Centre of Innovation for Technical and Intelligence Data Technology (CIDAI) ha presentat a Barcelona els resultats de tres projectes capdavanters en l'aplicació de la intel·ligència artificial desenvolupats a Catalunya en tres àmbits diferents, com són el suport al diagnòstic clínic, l'avaluació i la predicció del risc d'accidents de trànsit i els patrons de consum a destinacions turístiques.

Els tres projectes han estat impulsats per les entitats associades al CIDAI, entre les quals hi ha l'Ajuntament de Barcelona, Caixabank, Barcelona Supercomputing Center i Eurecat, que n'és el coordinador. Aquestes propostes han estat presentades al cicle titulat 'IA aplicada als àmbits de la Salut, Mobilitat i Turisme: Resultats i bones pràctiques', que ha tingut lloc a l'auditori Cibernàrium de l'edifici MediaTic de Barcelona.

El director general d' Innovació i Economia Digital de la Generalitat de Catalunya , Daniel Marco , ha subratllat que “el Govern aposta pel desplegament de la intel·ligència artificial com una “ prioritat de país ”, sent essencial apropar als principals sectors del país com la salut, la mobilitat o el turisme, les capacitats de transformació que aquesta tecnologia ens ofereix”.

Per part seva, el director del CIDAI i cap de l' Àrea Digital d'Eurecat , Joan Mas , ha subratllat que els tres casos presentats " exemplifiquen aquesta voluntat de compartició de coneixement especialitzat i també de bones pràctiques des del punt de vista de l'ètica i la confiabilitat que han d'acompanyar els desenvolupaments basats en IA .” En aquest sentit, el projecte aplicat a la mobilitat, per exemple, utilitza la visió per computador, i el de turisme, analitza les dades de transaccions bancàries i de xarxes socials per a la caracterització de l'activitat dels turistes a ciutats catalanes.

SUPORT AL DIAGNÒSTIC D'ANOMALIES PULMONARS I RENALS

En el marc de la salut, el projecte ha estat enfocat a l'aplicació d'IA per a la diagnosi de trombes pulmonars en casos de pulmonia derivada de la Covid-19, de càncer de pulmó i d'anomalies renals . Aquests han estat promoguts respectivament pel Centre de Visió per Computador (CVC), Eurecat i NTT Data .

Tal com ha assenyalat Joan Mas, el director del CIDAI, en entrevista a Catalunyapress, aquesta tecnologia permet entrenar uns models digitals predictius que són capaços de diagnosticar certes irregularitats al cos humà , amb la finalitat de fer una detecció precoç de la malaltia i proporcionar una eina de suport per als professionals daquest camp. És un avenç molt important en la medicina de precisió.

MODELS DEEP LEARNING

El procés de diagnòstic es fa mitjançant un model concret d'IA, el Deep Learning o 'aprenentatge profund' . Aquest és un algorisme informàtic que intenta reproduir l'estructura neuronal del cervell humà. Partint d'imatges mèdiques etiquetades (radiografies, tomografies...) en format 2D o 3D, aquests algoritmes, implementats a l'ordinador, examinen els diferents casos de malaltia.

Per exemple, en el cas dels problemes renals, es presenten a l'ordinador una sèrie d'imatges relatives a casos de malaltia i pacients sans. L'ordinador examina una multitud de documents , entrenant-se, fins que arriba un moment en què de forma més o menys automàtica i fiable, aquest és capaç de decidir si un cas presenta símptomes potencials de malaltia o no . Aquest model, ha explicat Joan Mas, també es pot aplicar a altres àmbits de la salut, però això significa que ha de ser entrenat amb les imatges corresponents de cada cas.

Per dur a terme aquesta tasca d'entrenament, ha declarat Mas, cal treballar colze a colze amb els hospitals, que han de cedir totes aquestes imatges. De la mateixa manera, és essencial comptar amb els coneixements de professionals al camp, que s'han coordinador amb els tècnics de processament per dur a terme aquest projecte de manera exhaustiva.