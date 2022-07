La marca de gelat Häagen-Dazs / Häagen-Dazs

L'Agència Espanyola de Seguretat Alimentària i Nutrició (AESAN) ha advertit la presència d' òxid d'etilè a les terrines de vainilla de 460 ml. de Häagen-Dazs. Aquesta substància s'ha detectat en diversos lots d'aquest gelat, en concret: 4146758, 4156565, 4157457, 4163546, 4169920, 4172653, 4167054, 4222694, 88, 442 2022 i el 16/05/2023. L'alerta ha saltat a França i s'ha comunicat a les diferents comunitats autònomes mitjançant el Sistema Coordinat d'Intercanvi Ràpid d'Informació (SCIRI).

Aquesta alerta no ve de noves, ja que l'Organització de Consumidors i Usuaris (OCU) ha recordat que el juny del 2021 ja va aparèixer una alerta similar, quan es va detectar òxid de metil en un additiu (E410-goma de garrofer) emprat en diverses marques de gelats. És per això que l'organització ha proposat que es reforcin els controls per detectar aquesta substància tòxica, sobretot als gelats, però també en altres aliments que puguin ser susceptibles d'estar contaminats.

MÉS INFORMACIÓ Un metge recepta raviols i gelat a una nena a qui va picar una aranya

QUÈ ÉS L'ÒXID D'ETILÈ?

L'òxid d'etilè, a temperatura ambient, és un gas incolor, inflamable i d'olor dolça, que està classificat com a possible substància mutagènica i carcinogènica. Aquest òxid pot fer malbé l'ADN per convertir-lo en un agent eficaç per a l'esterilització. A més, està relacionat amb alguns tipus de càncer com el limfoma i la leucèmia.