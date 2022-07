Pacient amb ingrés hospitalari a la universitat de Castella-la Manxa/ @EP

La Societat Espanyola de Salut Pública i Administració Sanitària (SESPAS) va presentar l'informe “La resposta a la pandèmia de la COVID-19. Lliçons apreses” , que analitza l'impacte d'aquesta crisi sanitària a tots els sectors del país.

L'estudi de caràcter biennal revela a través de 17 articles una sèrie de conclusions i lliçons extretes de la pandèmia , on destaca la importància d'oferir "una mirada intersectorial" a l'abordatge de la crisi. En aquest sentit, s'aplaudeix l'aprovació de l'ingrés mínim vital i dels ERTE, considerats elements essencials en una epidèmia que envolta tots els sectors de la societat.

Les seves pàgines donen llum sobre la gestió de la crisi per part del Govern i parla de la necessitat de modificar tant la Llei que regula l'estat d'alarma com la de mesures excepcionals en matèria de salut pública, afirmant que "les normes aplicables en cas de pandèmia no s'ajusten ni a l'actual estructura descentralitzada de l'Estat ni a les exigències d'una pandèmia d'amplíssima incidència poblacional i territorial”. De la mateixa manera, s'aprecien errors en la comunicació des de l'Executiu, criticant la difusió de missatges massa tranquil·litzadors a l'inici, la manca de transparència o l'excés d'informació.

En conjunt, assenyala també les mancances d'Espanya en la qualitat de la democràcia i la confiança de la població en els seus polítics, i apunta a generar canvis importants en l'Administració pública per a un Estat millor.

UN SISTEMA SANITARI DEFICIENT

L'informe destaca com l'aparició de la COVID-19 ha posat de manifest les mancances del Sistema Nacional de Salut davant de la crisi. Tot plegat revela que l'atenció primària necessita recuperar el prestigi social i professional, ser reorganitzada en matèria de competències professionals i, també, ser dotada d'un pressupost suficient per recuperar la capacitat de resolució.

Així mateix, cal arribar a un millor nivell de governança i més autonomia de gestió dels centres sanitaris públics per facilitar, entre d'altres, la integració assistencial. En aquest sentit, l'informe proposa el disseny d'una Agència Estatal de Salut Pública. Respecte a això, la presidenta de SESPAS, Rosa María Urbanos, ha recalcat: “necessitem reformes, i les necessitem ja. Des de SESPAS volem contribuir a la reflexió que ens ha de portar a posar en marxa els canvis que el Sistema Nacional de Salut necessita”.

D'altra banda, l'informe conclou amb una necessitat prioritària de millorar el sistema de cures de llarga durada espanyol, cosa que ha de ser "una prioritat de les nostres polítiques socials". Mentre s'avança cap a models habitacionals alternatius per a gent gran, cal enfortir el finançament de l'actual model de residències, acompanyat de programes de formació del personal i sistemes rigorosos d'acreditació dels centres, així com de mecanismes de control i avaluació de resultats.

CONSELLS PER AFRONTAR MILLOR LES PROPERES PÀNDEMIES

D'altra banda, la SESPAS recomana reformar les estratègies de control i prevenció de les properes pandèmies, que s'hauran de basar en la coordinació multidisciplinària sota l'estratègia One Health.

Durant la gestió de la pandèmia actual, s'ha detectat manca de coordinació, desigualtats socials en salut i, posteriorment, la fatiga pandèmica. En aquest sentit, el sistema implementat en una propera crisi haurà de continuar sostenint-se en la solidaritat i la cooperació entre professionals de diferents administracions. No obstant, totes les unitats implicades han de ser dotades de professionals formats i equiparar les condicions de treball i de remuneració amb els serveis de salut.

Consulta l'informe: