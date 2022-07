La depressió és un símptoma que avisa de patir ictus/ @EP

Una nova investigació publicada a Neurology mostra que en algunes persones els símptomes de depressió van precedir l'aparició de l'ictus i empitjoraven després.

En paraules de Maria Blöchl, de la Universitat de Münster a Alemanya : "El nostre estudi ha descobert que els símptomes depressius no només augmenten notablement després de l' ictus , sinó que les persones ja havien desenvolupat alguns símptomes fins i tot abans que es produís".

Per a l'anàlisi, els investigadors han analitzat 10.797 adults amb una edat mitjana de 65 anys i sense antecedents previs d'accident cerebrovascular i han estat observats durant 12 anys. Durant aquest temps, 425 persones van tenir un ictus . Se'ls va aparellar amb 4.249 persones que no ho havien patit, però que eren similars quant a edat, sexe, identitat racial o ètnica i altres condicions de salut.



Els participants van fer una enquesta cada dos anys en què se'ls preguntava si havien experimentat símptomes de depressió la setmana anterior, incloent-hi: sentir-se deprimits, sentir-se sols, sentir-se tristos, si tot era un esforç i somni intranquil. Com més símptomes tinguessin els participants, més gran seria la seva puntuació . Els investigadors van descobrir que, sis anys abans del moment de l'ictus, les persones que el van patir posteriorment i les que no tenien puntuacions més o menys iguals, d'uns 1,6 punts . Però uns dos anys abans de l'ictus, les puntuacions de les persones que el van tenir van començar a augmentar, una mitjana de 0,33 punts . Després de l'ictus, els símptomes depressius van augmentar 0,23 punts més en aquest grup, assolint un total d'uns 2,1 punts i es van mantenir així d'alts durant els 10 anys posteriors. En canvi, les puntuacions de les persones que no van patir cap ictus es van mantenir més o menys igual al llarg de l'estudi .

"La depressió no és només un problema posterior a l'accident cerebrovascular, sinó també un fenomen anterior". En avaluar si les persones es podien considerar clínicament deprimides, amb una puntuació de tres punts o més a l'escala, els investigadors van descobrir que sorgia un patró de resultats lleugerament diferent.