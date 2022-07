L'Hospital Universitari General de Catalunya pertany al grup Quirónsalud, líder a Espanya/@QuirónSalud

L' Hospital Universitari General de Catalunya ha signat l'adhesió al conveni marc de col·laboració per a la participació al projecte Healthcare Living Lab Catalonia (HCLLC) , tal com ha emès en un comunicat aquest dilluns.

Aquest projecte es desenvoluparà a l'àmbit de les tecnologies de la salut. Entre les principals finalitats, hi ha el posicionament de Catalunya com a referent en l'àmbit de les tecnologies de la salut , contribuir al desenvolupament de projectes R+D vinculats a les tecnologies mèdiques ia la millora de la competitivitat del sector salut. També es persegueix l'objectiu de promoure una infraestructura col·laborativa per a l'intercanvi d'informació en recerca tecnològica en aquest àmbit i la col·laboració amb institucions públiques i privades per impulsar el desenvolupament i la innovació de les tecnologies al camp de la salut.

L'Hospital Universitari General de Catalunya pertany al grup Quirónsalud , líder a Espanya i, juntament amb la seva matriu Fresenius-Helios, també a Europa. El grup compta a més amb més de 40.000 professionals en més de 125 centres sanitaris . Entre aquests, hi ha l'Hospital Universitari Fundación Jiménez Díaz, el Centre Mèdic Teknon, l'Hospital Universitari Quirónsalud Madrid i l'Hospital Universitari Dexeus.

Així mateix, el grup treballa en la promoció de la docència, ja que vuit dels seus hospitals són universitaris, i es recolza també en la investigació medicocientífica, amb la col·laboració de l' Institut de Recerca Sanitària de la FJD , acreditat per la Secretaria d'Estat de recerca, desenvolupament i innovació. Actualment, Quirónsalud està desenvolupant multitud de projectes de recerca a tot Espanya i molts dels seus centres són pioners en diferents especialitats com a oncologia, cardiologia, endocrinologia, ginecologia i neurologia , entre d'altres.