Espanya pateix una epidèmia generalitzada d' obesitat i excés de pes i ocupa segon lloc de la UE amb més persones obeses, i segons un informe de l' Organització Mundial de la Salut (OMS), el 70% de la nostra població és obesa. Els factors es poden resumir en un: els espanyols mengem malament perquè no tenim temps per cuinar.

ELS REFRESCOS

Els refrescos ensucrats augmenta el nivell de sucre a la sang/ @EP



Els refrescos amb sabor dolç van ocupar el segon lloc a la llista elaborada pel prestigiós Departament de Nutrició de Harvard. Aquests són aliments que no són bons per a la nostra salut.

Una llauna típica de Pepsi equival a 8,7 terrossos de sucre. La quantitat de sucre que aporta una ampolla supera la recomanació de no més del 5% de sucre lliure al dia (uns 25 grams). De manera que si prenem grans quantitats de refresc al dia és que engreixem significativament. A més a llarg termini, podem desenvolupar problemes de salut com la diabetis tipus 2 .

El principal problema de les gasoses és que contenen molt de sucre. Recorda que les versions “light”, encara que més baixes en calories, contenen edulcorants que provoquen un augment de pes continuat.

LES PATATES FREGIDES

Les patates fregides són el top 1 d'aliments que més s'engreixen



Les patates fregides , ja siguin embolicades de forma convencional, embolicades en palla, les que rebem com a complement d'un àpat complex a McMenu, o les que cuinem a casa en una paella amb oli calent i sal, totes dues són una veritable bomba de calories i , a més, un producte increïblement insà.



El problema dels aliments com les patates fregides o els fregits en general és que absorbeixen molt d'oli i així ho va advertir el 2011 un estudi de l'Escola de Salut Pública de Harvard sobre una cohort de més de 120.000 persones. Les investigacions han demostrat que les creïlles fregides són l'aliment que més engreixa. De fet, com va assenyalar Martínez-González, aquest estudi indica que "menjar patates fregides està més associat amb l'augment de pes que menjar galetes dolces i salades".

FAST FOOD O MENJAR RÀPID

Arxiu - McDonald's llança una hamburguesa en suport als productors locals davant de la crisi del Covid-19



El menjar ràpid o fast food com els que es fan barbacoes, hamburgueses o gossets calents ha contribuït a la taxa d'obesitat actual al nostre país.



Encara que depenen en gran mesura dels ingredients, les hamburgueses, la pizza, els kebabs i altres "menjars ràpids" tenen moltes calories i tenint en compte que solen acompanyar-se de refrescos , patates i postres , és millor limitar-ne el consum.

LA XOCOLATA BLANCA

La xocolata blanca conté moltes més calories que la xocolata negra/

La xocolata blanca és el tipus de xocolata més dens. Conté 50 calories per cada 100 grams més que altres varietats. Hi ha diferents tipus de xocolata, de llet, amb nou, amb fruites, amb panses, envinats, etcètera. Nombroses investigacions han demostrat que la xocolata beneficia la nostra salut, però, per què és millor la xocolata negra que la xocolata blanca ?.



Per començar, la xocolata negra té menys calories, sucres i colesterol i més contingut de minerals com potassi, magnesi i fòsfor i, en contrapart, la xocolata blanca inclou llet i més sucre, a més no té pasta de cacau.

La xocolata negra conté mantega de cacau, sucre i pols de cacau, aquesta es caracteritza per tenir més sabor i ser cruixent. La xocolata blanca conté més greix i és més dolça, però el sabor és menys intens, la textura és suau, per tant no és cruixent.

La xocolata negra té antioxidants que són molt importants per al nostre organisme, ja que ajuden a neutralitzar els radicals lliures (causants del dany oxidatiu de les cèl·lules). A més, protegeix el cor, ja que combat la inflamació vascular crònica i redueix la pressió arterial, també millora el funcionament del cervell, estimula el flux de la sang i millora l'activitat cognitiva. A més, és una excel·lent opció per a les dents, ja que endureix l'esmalt, a més és antidiabètic i antiobesitat.

FRUITS SECS

Fruits secs

Els fruits secs són rics en àcids grassos omega-3 que ajuden a protegir contra les malalties del cor. Tanmateix, tant les nous com altres fruits secs com les avellanes o els anacards contenen unes 600 calories per cada 100 grams , per la qual cosa convé limitar-ne el consum i combinar-lo amb exercici.