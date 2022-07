Demana mantenir els fons Covid de l'Estat i acusa el Govern de "negar l'evidència" si no ho fa | @ep

El conseller de Salut de la Generalitat, Josep Maria Argimon, ha xifrat en 850 milions d'euros el finançament necessari per assumir la despesa estructural derivada de la pandèmia, és a dir, aquella partida associada al Covid-19 que romandrà al sistema sanitari català, per això ha reiterat la seva petició de mantenir els fons Covid de l'Estat.

Ho ha dit en una entrevista d' Europa Press, en què ha compartit aquesta dada extreta de l'Informe sobre execució pressupostària, deute públic i regla de despesa 2022 de l' Autoritat Independent de Responsabilitat Fiscal (Airef).

En aquest informe, al qual ha tingut accés Europa Press, Airef considera que una "part rellevant" de les despeses associades al Covid-19 que es mantenen el 2022 són de naturalesa estructural: un 45% de l'increment de la despesa associada a la pandèmia seria permanent dacord amb la informació que li han facilitat les comunitats autònomes.

El conseller ha remarcat que durant la pandèmia es va incrementar el personal amb 16.500 treballadors nous i es va augmentar el nombre d'infraestructures a Catalunya perquè "eren necessàries", dos elements que romandran al sistema sanitari.

Per això, ha demanat al Govern que mantingui els fons extraordinaris Covid-19: "Dir que l'1 de gener del 2022 s'ha acabat el Covid-19 des del punt de vista del finançament és negar l'evidència i la realitat", ha criticat.

IMPACTE DEL COVID-19 EL 2022



El titular de Salut ha ressaltat que aquest any s'ha registrat "segurament el pitjor" primer trimestre quant a pressió assistencial a l'atenció primària i també hi ha hagut més de 500 persones ingressades a la unitat de cures intensives (UCI) durant l'impacte de la sisena onada de la pandèmia.

De fet, els centres d'atenció primària (CAP) van registrar pics de fins a més de 10.000 visites diàries associades al Covid-19 i Argimon ha recordat que, a més, es va continuar vacunant contra la malaltia i aquesta tardor tornaran a vacunar la població més vulnerables amb una quarta dosi: “No podem estar vivint amb els recursos del 2019, no té sentit”.

TRANSFORMACIÓ DEL SISTEMA



En ser preguntat per si s'ha perdut l'oportunitat de transformar el sistema sanitari arran de la pandèmia, el conseller ha defensat que en exposar els “dos problemes estructurals” com són el finançament i la manca de professionals està lluitant per no perdre aquesta oportunitat .

Ha retret al Govern les seves "paraules buides" quan parla d'enfortir el sistema sanitari i l'atenció primària si no van acompanyades de fets, i ha afegit que els aplaudiments i els copets a l'esquena estaven molt bé fa dos anys, però que avui ja no.

Argimon ha reivindicat que han posat en el debat polític la necessitat de finançament i de professionals i ha recordat que altres comunitats com Galícia i Euskadi també ho han fet amb el manifest en què proposen al Govern "mesures de xoc urgents" per a la incorporació de més personal de Medicina a l'Atenció Primària.