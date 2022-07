Arxiu - Ictus, vessament cerebral, cervell

La Vall d'Hebron atén cada any uns 1.800 pacients amb ictus isquèmic i hemorràgic, i s'estima que uns 560 pacients es beneficiaran d'One Step Ictus. La Unitat d'Ictus compta amb un equip multidisciplinari format per vuit neuròlegs vasculars, tres neurointervencionistes, dues infermeres d'ictus per torn, rehabilitadors i TCAI. A més, quant al diagnòstic per la imatge, a la Vall d'Hebron es fan exploracions de ressonància magnètica, tomografia computaritzada, medicina nuclear, PET-TC, angiografia, ecografia, mamografia, densitometria, radiologia convencional i ortopantomografia, entre d'altres.

Aquest espai assistencial pioner al món entrarà en funcionament el 2023 i amb què es reduirà de 60 a 18 minuts el temps des de l'arribada a la Vall d'Hebron i l'inici del tractament.

I ho farà gràcies a la implementació de "one Step Ictus", una sala d'accés directe de nova construcció gràcies a la qual es reduirà el temps d'actuació des que el pacient d'ictus isquèmic i hemorràgic arriba al servei d'Urgències fins que rep el tractament.

El pacient que presenti símptomes d'ictus anirà directament a la sala One Step Ictus, sense passar pel circuit tradicional d'Urgències. Per agilitzar el procés assistencial s'obrirà un nou passadís des del Servei d'Urgències per portar directament i exclusivament els pacients amb ictus a la sala One Step Ictus. El Dr. Albert Salazar, gerent de l'Hospital Universitari Vall d'Hebron, assenyala que “aquest projecte és un pas més a la nova Vall d'Hebron, que implica la creació de nous equipaments, la millora de les infraestructures i la transformació organitzacional i competencial dels i de les professionals de l'hospital”.

Com explica el Dr. Manel Escobar, director clínic del servei de Diagnòstic per la Imatge de l'Hospital Universitari Vall d'Hebron i de l'IDI Vall d'Hebron, “la sala One Step Ictus estarà equipada amb una solució tecnològica pionera que combina un equipament biplà per fer la trombectomia mecànica, el procediment estàndard per extreure els trombes que causen l'ictus, amb un equipament per fer el TAC abans, durant i després de la trombectomia i avaluar l'activitat cerebral del pacient”. ARTIS Icono Biplane, l'equipament per fer trombectomies, i SOMATOM Edge Plus sliding gantry, que possibilita fer els TAC al pacient sense moure'l mentre se sotmet al procediment, ja que es desplaça per rails magnètics, són dues solucions de Siemens Healthineers.

S'ACTUARÀ EN MENYS TEMPS SOBRE EL CERVELL PER PALIAR LES SEQUELES NEURLÒGIQUES

En el tractament de l'ictus, temps és cervell. Cada minut compte si volem minimitzar les seqüeles neurològiques de l'ictus . Fent el trasllat directe a la sala d'angiografia, on es fa l'exploració i el tractament de manera immediata, dupliquem la probabilitat d'un bon pronòstic funcional dels pacients amb ictus més greus”, exposa el Dr. Carlos Molina, cap de la Unitat d'Ictus i Coordinador del Procés Ictus de la Vall d'Hebron.

Amb una actuació més ràpida, es disminueix el dèficit neurològic causat per l'ictus fins al punt que es calcula que un 48% dels pacients d'ictus poden arribar a assolir una recuperació clínica gairebé total després de ser sotmesos a una trombectomia directa , davant del 27% dels que segueixen el circuit tradicional. “Tots els pacients que presentin un quadre neurològic sobtat suggestiu d'ictus i una clínica moderada o severa seran traslladats des del Servei d'Urgències fins a la sala One Step Ictus, on se'ls podrà fer el diagnòstic, valoració clínica i estabilització, així com un número important de tractaments: els trasllats intrahospitalaris es redueixen a la mínima expressió”, exposa el Dr. Alejandro Tomasello, cap de la Secció de Neurorradiologia Intervencionista de l'Hospital Universitari Vall d'Hebron.

Un dels pilars del projecte és facilitar una teràpia personalitzada i incorporar els avenços terapèutics a l'àrea neurointervencionista així com renovacions tecnològiques al llarg de la seva durada. El projecte One Step Ictus també inclourà la plataforma digital SmartStroke desenvolupada per Siemens Healthineers, que integrarà la informació de la història clínica amb la resta de dades que generi el pacient a través de dispositius mèdics i diverses aplicacions digitals durant el pas pel sistema sanitari, tant a l'ingrés com durant el seguiment i facilitarà monitoritzar el procés de forma integral mitjançant quadres de comandament avançats.

“La plataforma SmartStroke recollirà sistemàticament dades clíniques i indicadors transversals molt definits per garantir el millor pronòstic funcional amb la major eficiència i fer una medicina més predictiva i personalitzada. Un cop el pacient d'ictus rebi l'alta, Smartstroke facilitarà la comunicació directa amb el pacient, el seguiment a distància, les consultes telemàtiques, el control precís dels factors de risc vascular i permetrà monitoritzar la rehabilitació des del domicili”, apunta el Dr. · Carlos Molina.

El projecte té un cost total de 18.185.676 euros cofinançat al 50% amb Fons Europeus de Desenvolupament Regional (FEDER) , que aportaran 9.092.838 euros, al Programa Operatiu 2014-2020 de Catalunya que impulsa projectes de Compra Pública Innovadora al marc del SISCAT (Sistema Sanitari Integral d'Utilització Pública de Catalunya, del qual en forma part Vall d'Hebron).

La Compra Pública Innovadora fomenta la innovació des del sector públic i compromet les empreses a complir tota una sèrie dindicadors assistencials i basats en resultats de salut. Aquest projecte de col·laboració entre la Vall d'Hebron, Siemens Healthineers i Medtronic tindrà una durada de 5 anys.