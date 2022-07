L' Hospital Germans Trias i Pujol de Badalona, conegut com Can Ruti, i la biofarmacèutica Gilead han acordat impulsar el programa Focus per eliminar la propagació de virus de transmissió sanguínia, com el VIH i les hepatitis víriques B i C. Focus pretén sistematitzar la detecció d'aquestes infeccions integrant-les al circuit clínic sanitari juntament amb altres proves rutinàries, segons han explicat.

La cap de secció d'hepatitis de l'hospital, Rosa Morillas , ha explicat com Focus actua contra l'hepatitis C al Barcelonès Nord (regió on hi ha l'hospital) i al Maresme: tot adult que vagi al servei d'urgències sense una prova prèvia de hepatitis C i al qual se li faci alguna analítica "serà elegible per realitzar aquesta prova" en aquest hospital.

Per la seva banda, la cap de secció de VIH, Eugènia Negredo , ha concretat que molts pacients són de col·lectius vulnerables i només usen el sistema sanitari quan van a Urgències, mentre que altres no són conscients dels seus factors de risc per al VIH: per això, rebre'ls a Urgències "és una oportunitat imperdible de fer un diagnòstic".

Gilead ha destacat que Focus exemplifica la col·laboració amb les institucions sanitàries i aconseguir reptes de salut pública, a més de "combatre l'estigma i normalitzar la prova", i que aquest hospital és el segon de l'Institut Català de la Salut (ICS) que entra a aquesta iniciativa.

ESPANYA I PORTUGAL



L'Estratègia Global del Sector Salut Focus va instar els països a treballar en l'eliminació de l'hepatitis C abans del 2030, en considerar-la una gran amenaça per a la salut pública.

Focus és un programa de salut pública desenvolupat per Gilead Sciences als Estats Units des del 2010 i "ja ha donat suport a la realització de més de tretze milions de proves per a aquests tres virus".

La iniciativa va començar el 2018 a hospitals, centres d'atenció primària i organitzacions de base comunitària a Espanya i Portugal: des d'aleshores, les organitzacions participants han fet 535.000 proves de VIH i hepatitis virals B i C, de manera que Focus és "el programa més gran" de cribratge de virus transmesos per la sang dels dos països fins ara".