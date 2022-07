Equip de l'estudi de curació funcional de l'Hospital Clínic-Idibaps/ @EP

L'Hospital Clínic-Idibaps de Barcelona ha aconseguit un "cas excepcional" de curació funcional de la Sida, amb una pacient que, després de la supressió del tractament antiretroviral, té un control absolut de la replicació del VIH mantingut durant més de 15 anys, amb càrrega viral indetectable i sense prendre medicació contra el virus, ha informat en un comunicat aquest dimecres.

En el marc de la Conferència Mundial AIDS 2022 han presentat els resultats de l'estudi sobre aquesta pacient, que va ser diagnosticada a l'estadi d'infecció aguda pel VIH i va ser inclosa en un assaig clínic amb tractament antiretroviral durant nou mesos i diverses intervencions immunomoduladores amb la ciclosporina A, un immunosupressor.

Els investigadors van veure que les cèl·lules sanguínies de la pacient eren altament resistents a ser infectades pel virus del VIH en cultius in-vitro, però que els seus limfòcits T CD4+ purificats eren susceptibles a la infecció pel VIH, cosa que suggereix que altres poblacions cel·lulars de la sang bloquejaven la infecció i podrien contribuir al control del virus.

A través d'un assaig d'inhibició viral, l'estudi ha demostrat que hi ha una forta inhibició del VIH promoguda per dos tipus de limfòcits: les cèl·lules natural killer, que formen part del sistema immune innat i constitueixen la primera línia de defensa davant de diferents patògens ; i els limfòcits T CD8+, que juguen un paper clau en la defensa de les cèl·lules davant de virus i bacteris.

Encara que el tractament antiretroviral és efectiu per suprimir la replicació viral, el VIH persisteix en els reservoris i es recupera després de suspendre la teràpia, però hi ha poques persones que mantenen càrregues virals indetectables sense prendre medicació, fet que suposa un model realista per a la cura funcional del VIH.

Altres casos de curació estan relacionats amb el trasplantament de medul·la òssia o en pacients excepcionals que tenen virus defectuosos o factors genètics associats amb una potent resposta immune al VIH d'un tipus de limfòcit, les cèl·lules T CD8+, als anomenats controladors d'elit.

Per als investigadors, aquest cas de curació funcional obre la porta al desenvolupament de noves estratègies potencials de tractament per augmentar l'activitat de les cèl·lules implicades en la resposta innata de la pacient davant del virus.