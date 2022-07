Catalunyapress ecografquiron

L’Hospital Quirónsalud de Barcelona ha incorporat a les seves instal·lacions el sistema ExactVu, amb què es millorarà substancialment el diagnòstic del càncer de pròstata. Es tracta d'un ecògraf, el primer d’aquestes característiques que s’instal·la en un hospital de Catalunya, i la seva principal característica és que permet fer ecografies amb microultrasons d’alta freqüència que faciliten, per primera vegada, identificar els focus sospitosos i dirigir l’agulla de biòpsia, la qual cosa fa el procediment molt més eficient i redueix de manera significativa les fallades en el diagnòstic.

"El sistema fa ecografies amb una freqüència de 29 megahercis, un fet que suposa multiplicar per sis la potència dels equips tradicionals. Gràcies a això podem veure la lesió en temps real i fer una biòpsia personalitzada a cada cas", ha explicat el doctor Luis Romero, expert en biòpsies d'Urologia Bielsa&Lorente, l'equip d'uròlegs que ofereix els seus serveis a l'Hospital Quirónsalud de Barcelona.

EVITAR ELS FALSOS NEGATIUS

Fins fa poc, quan un pacient mostrava uns valors elevats d'antigen prostàtic específic (PSA), el procediment habitual consistia a fer una biòpsia de pròstata aleatoritzada. Tot i això, aquesta tècnica no detecta de manera adequada fins a un 30% dels càncers. Per millorar el diagnòstic, s’ha desenvolupat el que es coneix com una biòpsia de fusió, un procediment mitjançant una tècnica complexa, poc reproduïble i indirecta que recorre a fusionar les imatges de l'ecografia convencional i la ressonància magnètica de la pròstata mitjançant diversos programaris en un intent de fer una biòpsia més dirigida.

"El procediment, a més de complex i de requerir molt de temps de quiròfan, no va aconseguir millorar els resultats de la fusió cognitiva, que és un procediment en què el cirurgià té al cap les imatges obtingudes per ressonància mentre du a terme la biòpsia", afegeix el doctor Romero, que assenyala com, a més, aquest procediment requeria un equip complex que inclogués, entre altres, un radiòleg.

La biòpsia amb ExactVu es converteix actualment en l'alternativa més ràpida, eficient, sensible i avançada per diagnosticar de manera precisa el càncer de pròstata. "També s'aconsegueix reduir significativament el temps necessari per fer-la. en un temps aproximat de 20 minuts es pot dur a terme, molt menys del que necessita una biòpsia per fusió", afegeix Romero.