Les hepatititis viriques

Les hepatitis virals, fonamentalment les causades pels virus B i C, provoquen més d'un milió de morts a l'any i afecten més de 300 milions de persones en tot el món. Així ho ha recordat la Fundació Espanyola de l'Aparell Digestiu (FEAD) , que treballa per conscienciar la població respecte a la importància d'aquestes malalties i impulsar totes aquelles iniciatives al sector salut que contribueixin a la seva eliminació.

“Les hepatitis virals constitueixen un important problema per al sistema de salut pública a

tothom”, explica a Catalunyapress la Dra. Marta Casado, presidenta de la FEAD. Per això, tal com ressalta l'experta, cal vigilar les hepatitis virals per dues raons: la primera, per la transmissibilitat; i la segona, per la possibilitat de desenvolupar altres patologies, com ara la insuficiència hepàtica aguda, hepatitis crònica, cirrosi o càncer hepàtic.



No obstant això, algunes d'aquestes hepatitis es poden prevenir, per exemple, a través de la vacunació, o es poden tractar, com és el cas de l'hepatitis B. I en el cas de l'hepatitis C, es pot curar fins i tot, sent aquesta és l'única infecció viral crònica que, fins ara, s'ha aconseguit curar gràcies al desenvolupament de fàrmacs antivirals eficaços.



Fa anys que l' Organització Mundial de la Salut (OMS) subratlla l'abast d'aquesta malaltia a nivell global. Per això, l'objectiu marcat per l'organització és aconseguir l' eliminació de les hepatitis virals d'aquí al 2030, reduint un 90% la possibilitat de noves infeccions d'hepatitis i evitant el 65% de les morts que suposa cada any. D'aquesta manera, l'OMS insta tots els països a aconseguir que almenys el 90% dels pacients amb hepatitis B i C siguin diagnosticats i, d'aquests, el 80% rebin el tractament adequat.

A ESPANYA, S'HAN TRACTAT I CURAT D'HEPATITIS C MÉS DE 150.000 PERSONES

Espanya és un dels països més ben posicionats per aconseguir l'objectiu de l'eliminació de l'hepatitis C gràcies a la seva alta taxa de tractament, segons explica la Dra. Casado. De fet, actualment, al nostre país s'han tractat i curat de la infecció per virus C més de 150.000 pacients.

Tot i això, la presidenta de la FEAD ha considerat fonamental subratllar la importància del diagnosi efectiu d'aquesta malaltia. "No obstant, per eliminar aquesta malaltia és necessari, no només tractar els pacients, sinó diagnosticar aquells que desconeixen el seu estat d'infecció", assevera la presidenta de la FEAD. “Perquè no oblidem que l'hepatitis C és una malaltia que, en línies generals, no manifesta símptomes, cosa que provoca que hi hagi un important nombre de persones infectades que romanen encara sense diagnosticar”.

Per això, els diferents professionals sanitaris implicats en el maneig de l'hepatitis C a Espanya estan duent a terme nombroses estratègies de cribratge de la malaltia, fonamentalment, en grups de població considerats de risc d'exposició, amb l'objectiu d'apropar-los al diagnòstic de la malaltia hepatitis C.

“I tot això gràcies també al suport de societats científiques com la Societat Espanyola de Patologia Digestiva (SEPD), les associacions de pacients i entitats com l'Aliança per a l'Eliminació de les Hepatitis Víriques a Espanya (AEHVE). El treball conjunt, així com el suport institucional necessari, farà realitat el somni d'eliminar l'hepatitis C al nostre país”.

Què és l'hepatitis viral?

EuropaPress 1308905 xunta inicia vacunació davant hepatitis adults augment significatiu