Nou avenç a la ciència per millorar la vida dels pacients d'una malaltia crònica. Es tracta de la fibrosi quística. Aquesta malaltia està produïda per una mutació al gen que codifica la proteïna reguladora de la conductància transmembrana de la fibrosi quística (CFTR). A més, provoca acumulació de moc espès en diferents àrees del cos provocant l'obstrucció i destrucció de diferents òrgans.

Segons ha assegurat a Infobae el doctor Oscar E. Rizzo, pneumonòleg, expert en fibrosi quística i cap del departament d'Urgències de l'Hospital de rehabilitació Respiratòria Maria Ferrer de la Ciutat de Buenos Aires , per cada embaràs de pares portadors del gen de FQ, existeix un 25% de possibilitats que el nadó neixi amb fibrosi quística, un 50% de possibilitats que tingui el gen però no desenvolupi la malaltia i un 25% de possibilitats de no tenir-ne mai. Hi ha més de 1900 mutacions del gen i la mutació més prevalent a nivell mundial és la Delta F508 (85%).

Si bé encara no existeix una cura per a la fibrosi quística, en els darrers anys es van desenvolupar tractaments dirigits a la causa de la malaltia, anomenats moduladors del CFTR.

"Fins fa uns anys, els únics tractaments disponibles s'orientaven a les complicacions de la malaltia, no la malaltia en si , s'atacaven els problemes del pàncrees o de l'aparell respiratori, o les infeccions amb antibiòtics " , va detallar Rizzo .

L'expert en fibrosi quística va detallar que el major avenç va succeir el 2019 , “quan es va aprovar la triple teràpia amb tres moduladors en una sola formulació , que és molt més activa, i afavoreix el 90% dels pacients amb FQ”.

Les persones que pateixen FQ estan acostumats a tossir i expectorar diàriament, Rizzo va explicar que això passa “perquè tenen allotjat a la via aèria un moc molt espès, això genera una irritació persistent, però amb la triple teràpia aquesta secreció s'humidifica i es fa més lleugera, per la qual cosa si bé expectoren molt més en els dos o tres primers dies de tractament, milloren molt la funció pulmonar i fins i tot guanyen pes , perquè aquests pacients tenen una despesa energètica enorme en la respiració”.

El 2021, l'escenari va canviar per complet per a Agustina . Abans el tractament atacava els danys de la malaltia, però per primera vegada va començar a prendre una medicació que atacava la fibrosi quística directament: la triple teràpia amb tres moduladors en un sol medicament.

Durant diversos mesos va utilitzar una formulació estrangera, per la qual cosa devia presentar documentació i fer tràmits burocràtics perquè l' Administració Nacional de Medicaments, Aliments i Tecnologia Mèdica (ANMAT) autoritzés la importació. Des de principis d'aquest any, es va començar a tractar amb la formulació nacional, i els passos es van simplificar. Des de l'octubre del 2021, la farmacèutica Gador és el primer laboratori argentí que ofereix la triple teràpia per als pacients amb fibrosi quística.

Pel que fa a l'avaluació de la seguretat, va ser autoritzat per l'agència reguladora nacional amb un Pla de Gestió de Risc (un conjunt d'activitats i intervencions dissenyades per identificar, caracteritzar, prevenir o minimitzar riscs relacionats amb productes medicinals), que inclou el seguiment dels pacients amb Fibrosi Quística en tractament.

Està indicat per a pacients més grans de 6 anys i amb un pes de 30 quilos o més que té almenys una mutació DELF508 al gen CFTR o una mutació responedora. Aproximadament, el 90% dels pacients que pateixen Fibrosi Quística podrien veure's beneficiats pel tractament de triple teràpia.

Aquesta nova teràpia marca un abans i un després a la vida dels pacients: “A les 5 hores de prendre la medicació, vaig començar a tossir i expulsar moc, l'endemà no vaig tenir més tos ni tampoc mal de panxa. A més, puc dormir a la nit, perquè abans tossia tot el temps i no descansava bé”, va assenyalar Agustina.

La tranquil·litat de la disminució de símptomes implica poder alimentar-se millor i pair el menjar, domir a la nit sense interrupcions i, en alguns casos, disminuir la quantitat de nebulitzacions diàries.

La fibrosi quística és una de les gairebé 9000 malalties rares o poc freqüents, qualificades així perquè són aquelles la prevalença de les quals és menor a cinc persones per cada 10.000 habitants.

El gen de la FQ provoca que les secrecions corporals en lloc de ser lleugeres, siguin denses i espesses, per la qual cosa en comptes de lubricar acaben obstruint els tubs i conductes de diversos òrgans, especialment el pulmó i el pàncrees, “amb l'avenç de la malaltia, el deteriorament més sever es produeix al pulmó”, va assenyalar Rizzo .

Afecta principalment els pulmons i el pàncrees, però també el fetge, el tracte gastrointestinal i els òrgans sexuals. Particularment als pulmons, el moc espès s'acumula i produeix obstrucció, infecció, inflamació i finalment fibrosi. Com que és una malaltia progressiva , la patologia avança i afecta cada vegada més la qualitat de vida del pacient.