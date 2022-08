Bernat i Arthur Luma @Gemini Untwined

Dos bessons brasilers que estaven units pel cap han estat separats amb èxit amb l'ajuda d'un neurocirurgià britànic. Bernardo i Arthur Lima, que van néixer amb cervell fusionat, es van sotmetre a diverses operacions a Rio de Janeiro, sota la direcció del cirurgià pediàtric del Great Ormond Street Hospital, Noor ul Owase Jeelani .

Els nens de tres anys es van sotmetre a set procediments quirúrgics, que van arribar a estendre's durant més de 33 hores , necessitant gairebé 100 membres del personal mèdic. Va ser un dels processos de separació més complexos mai completats, segons l'organització benèfica que el va finançar i que Jeelani va fundar el 2018: Gemini Untwined.

Cirurgians a Londres i Rio van passar mesos provant tècniques utilitzant projeccions de realitat virtual dels bessons basades en tomografies computaritzades i ressonàncies magnètiques, cosa que Jeelani va descriure com a "coses de l'era espacial".

Va dir que, per primera vegada al món, els cirurgians de diferents països van operar junts a la mateixa "sala de realitat virtual". Parlant sobre l'aspecte de realitat virtual a la cirurgia , el Sr. Jeelani va dir: "És simplement meravellós, és realment genial veure l'anatomia i fer la cirurgia abans de posar els nens en risc. Pots imaginar com és de tranquil·litzador això per als cirurgians".

Jeelani ha dit que estava "absolutament destrossat" després de l'operació de 27 hores, en què només ha pres quatre descansos de 15 minuts per menjar i beure aigua, però ha estat "meravellós" veure la família sentir-se "a la lluna" després. "Hi va haver moltes llàgrimes i abraçades", va dir. "Va ser meravellós poder ajudar-los en aquest viatge".

Va afegir que, com amb tots els bessons units després de la separació, la pressió arterial i la freqüència cardíaca dels nens estaven "pels núvols", fins que es van reunir quatre dies després i es van tocar les mans. Jeelani va dir que s'estaven recuperant bé.

Va afegir que la seva organització benèfica s'ha convertit ràpidament en un "repositori global de coneixement i experiència" de la cirurgia de separació, i espera que serveixi com a model per a un "servei de salut global" que ofereixi atenció experta en altres malalties rares.