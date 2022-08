El Pla de Salut de Barcelona 2021-2025 ha estat elaborat conjuntament pel Consorci Sanitari de Barcelona (CSB) i l’Agència de Salut Pública de Barcelona (ASPB)/ @EP

El nou Pla de Salut de Barcelona 2021-2025, elaborat conjuntament pel Consorci Sanitari de Barcelona (CSB) i l’Agència de Salut Pública de Barcelona (ASPB), amb la participació de professionals, entitats i ciutadania, posa l’èmfasi en l’abordatge dels determinants socials de la salut. Així, dona prioritat a la salut comunitària, la salut mental i els drets reproductius.

En aquest procés de priorització d’objectius hi han participat 44 persones expertes en diferents àrees del CSB, l’ASPB, l’Ajuntament de Barcelona i l’Institut Català de la Salut, a banda d’una sessió de participació ciutadana per discutir cadascuna de les línies. Així doncs, el nou Pla de Salut de Barcelona conté poc més de 200 accions enmarcades en 12 línies específiques per a la ciutat, tal com marca el Pla de Salut de Catalunya del Departament de Salut.

Així doncs, el Pla de Salut se centra especialment en garantir l’equitat a través de la salut comunitària -especialment per a les persones més vulnerables-, l'afavoriment dels entorns i hàbits saludables i la integració dels serveis socials i sanitaris. De la mateixa manera, també aposta per la salut sexual i reproductiva, la salut mental i les accions contra la violència masclista, infantil i contra les persones grans.

També és essencial l’impuls d’aspectes transversals com la participació ciutadana en matèria de salut pública, la recerca i els sistemes d’informació per a la ciutadania, així com el desenvolupament d'una intel·ligència epidemiològica que pugui controlar les malalties transmissibles en un futur.

L'estratègia s’ha construït a partir dels principis ètics del respecte per les persones, l'equitat, la cura de les persones i de l’entorn, i l’eficiència i la sostenibilitat. El principal repte és l'adopció d'una visió més àmplia de la salut, que va més enllà de l’absència de malaltia, i que és el resultat de la relació entre les persones, l’entorn físic i social.

LA PANDÈMIA HA AFECTAT A LA SALUT MENTAL I ELS HÀBITS DE LA POBLACIÓ

Els anys 2020 i 2021 han estat marcats per la pandèmia de la Covid-19, que ha tingut un fort impacte sobre la salut de les persones i sobre la mortalitat, sobretot entre les persones més grans. Però també, recorda la Generalitat, ha derivat en conseqüències per la salut mental i els hàbits de la població, per exemple, provocant canvis en la manera de relacionar-nos, causant la pèrdua de la feina o una reducció d’ingressos, i potenciant l’augment de la pobresa, la solitud i la incertesa pel futur.

Aquests aspectes s’afegeixen a altres condicionants de la salut a la ciutat, com les dificultats pel que fa a l’habitatge, les desigualtats socials entre barris, el difícil accés als serveis sanitaris i l’emergència climàtica. Per això, els 12 eixos d'actuació prioritzen les intervencions dirigides a millorar aquests determinants socials de la salut:

1. Promoure la salut a través de l’impuls de la salut comunitària, garantint l’atenció integrada a la salut de les persones, les famílies i les comunitats, especialment de la població més vulnerable.

2. Garantir els drets sexuals i reproductius a Barcelona mitjançant la promoció, la prevenció i l’atenció a la salut sexual i reproductiva, als seus determinants i a l’equitat.

3. Desplegar accions orientades a la millora de la salut mental de la població i l’atenció a les persones amb problemes de salut mental i addiccions.

4. Impulsar accions per prevenir i atendre la violència en la infància i adolescència, la violència masclista i el maltractament a les persones grans.

5. Impulsar l’atenció integrada social i sanitària i el suport a les cures de l’entorn proper.

6. Desenvolupar la intel·ligència epidemiològica aplicada a la vigilància i control de les malalties transmissibles.

7. Accés a la salut bucodental i altres serveis sanitaris per a poblacions vulnerables.

8. Millorar la salut ambiental i promoure entorns més saludables, resilients i justos.

9. Impulsar l’alimentació sana, segura i sostenible.

10. Promoure un entorn de treball segur i saludable.

11. Avançar en la millora dels sistemes d’informació de manera que permeti monitorar la salut, prioritzar i avaluar les intervencions, i comunicar de manera més eficient i amb transparència.

12. Impulsar la participació en les actuacions de salut pública.