Medusa - UNSPLASH

Els experts desmenteixen els mites populars d'actuació contra les picades de meduses com fer fora orina, aigua dolça sobre la ferida o cobrir-la amb sorra ja que només contribuiria a estendre el tòxic inoculat i pot agreujar l'erupció cutània, segons assenyalen des de Vithas.

Per contra, la doctora Sonia Pérez Valle, pediatre de Vithas València 9 d'octubre, recomana en primer lloc netejar la zona afectada si pot ser amb sèrum fisiològic i en cas de no haver-hi amb aigua salada. Un cop neteja la zona, per disminuir la coïssor de la picada, cal aplicar fred a la zona afectada durant 15 minuts aproximadament, però no el gel directament sobre la picada, sinó cobert amb algun drap o tovallola.

La doctora explica que encara que la sensació és molt molesta, amb picor i l'aparició de vermellor, inflor, vesícules i pústules, “normalment no impliquen gravetat”. No obstant això, en alguns casos poden aparèixer símptomes semblants a una reacció al·lèrgica greu.

A més, els nens són un grup de risc, ja que, en proporció, la superfície de pell afectada és més gran que en un adult, ia més tenen la pell més fina, per la qual cosa el verí la travessa millor.

Per això, "si hi ha un socorrista, un centre sanitari o un lloc de la Creu Roja on puguin atendre'l cal portar el nen, ja que el verí pot afectar-los amb més intensitat perquè el seu pes és menor al dels adults i, a la cop, és convenient anar observant que no canvia el seu ritme respiratori, ni cardíac”.

Després d'aquestes pautes inicials, en general, la clínica postpicadura sol cedir en poques hores, "tot i que en els dies posteriors cal anar al metge si apareix angoixa, agitació, pèrdua de gana, conjuntivitis i, de vegades, mal de cap".

CASOS EXTREMS



Excepcionalment cal acudir a urgències, tant amb nens com amb adults, quan es produeix un xoc anafilàctic, és a dir, una reacció al·lèrgica greu al verí de la medusa.

En aquests casos, la distribució del verí per tot l'organisme pot conduir a una sensació d'opressió toràcica, rampes musculars i fins i tot dificultat respiratòria i de manera més rara la simptomatologia pot ser de més gravetat, i cursar amb una alteració del sistema nerviós central arribant a convulsionar".