Ratolí de laboratori/ @EP

Un grup d'investigadors de cèl·lules mare de l'Institut Weizmann d'Israel han creat els primers "embrions sintètics" del món. Una forma de gestació totalment innovadora, i que podria obrir una porta a la creació d'òrgans de reemplaçament per als humans en un futur.

A partir d'un grup de cèl·lules mare embrionàries, els científics involucrats en la recerca van crear embrions sintètics de ratolí que s'assemblaven molt als embrions reals de l'espècie, amb cors rudimentaris bategant, circulació sanguínia, teixit cerebral doblegat i tractes intestinals. Els embrions van créixer en un úter artificial i van deixar de desenvolupar-se després de vuit dies, el que suposa aproximadament un terç de l'embaràs d'un ratolí.

Aquest fenomen és el resultat d'una dècada d'investigació en la creació de models d'embrions a partir de cèl·lules humanes i de ratolí. Coneguts com a embrions sintètics per la seva creació sense ous fertilitzats, s'espera que les estructures vivents condueixin a una comprensió més profunda sobre com es formen els òrgans i els teixits en el desenvolupament d'embrions naturals. Així, l'objectiu no és el de gestar ratolins o bebès fora de l'úter, sinó utilitzar aquest coneixement per a donar lloc a noves maneres de curar a les persones.

ELS EMBRIONS NO TENEN LA CAPACITAT DE CONVERTIR-SE EN ANIMALS VIUS

Jacob Hanna, científic del Departament de Genètica Molecular de l'Institut Weizmann i cap del grup de recerca, va explicar que els embrions sintètics no eren embrions "reals", i que per tant no tenien el potencial de convertir-se en animals vius, o almenys no ho havien fet quan havien estat trasplantats als úters de ratolins femelles.

“L'embrió és la millor màquina per a fer òrgans i la millor bioimpresora 3D: intentem emular el que fa”, va assenyalar el professor. Hanna és també fundador de l'empresa Renewal Bio, que té com a objectiu el cultiu d'embrions sintètics humans per proporcionar teixits i cèl·lules per a condicions mèdiques.

UN ESTUDI PRECEDENT REVELAVA QUE ELS EMBRIONS SINTÈTICS EREN UN 95% IGUALS ALS RATOLINS REALS

L'any passat, el mateix equip va explicar com havien construït un ventre mecànic que permetia que els embrions naturals del ratolí creixessin fora de l'úter durant diversos dies. En l'últim treball, el mateix dispositiu es va utilitzar per alimentar les cèl·lules mare del ratolí durant més d'una setmana, gairebé la meitat del temps de gestació per a un ratolí.

Algunes de les cèl·lules van ser tractades prèviament amb productes químics, que van canviar els programes genètics per desenvolupar-se en placenta o sac de rovell, mentre que altres es van desenvolupar sense intervenció en òrgans i altres teixits.

Mentre que la majoria de les cèl·lules mare no van poder formar estructures semblants a embrions, al voltant del 0,5% es van combinar en petites boles que van créixer diferents teixits i òrgans. En comparació amb els embrions naturals del ratolí, els embrions sintètics eren un 95% iguals en termes de la seva estructura interna i els perfils genètics de les cèl·lules, amb òrgans funcionals.

LES IMPLICACIONS FUTURES DE L'ESTUDI PODRIEN SER CRUCIALS

El treball, publicat a la revista Cell, podria reduir l'experimentació amb animals. "Aquest enfocament és extremadament valuós perquè podria, en gran manera, eludir les qüestions tècniques i ètiques relacionades amb l'ús d'embrions naturals en la recerca i la biotecnologia", van apuntar els investigadors.

A més, per al grup de recerca de l'Institut Weizmann, el treball suposaria en última instància una nova forma de crear cèl·lules i teixits per al trasplantament humà. “En lloc de desenvolupar un protocol diferent per a conrear cada tipus de cèl·lula, per exemple, les del ronyó o el fetge, és possible que algun dia puguem crear un model sintètic similar a un embrió i després aïllar les cèl·lules que necessitem”, va declarar Hanna. “El nostre pròxim desafiament és entendre com les cèl·lules mare saben què fer, com es formen en els òrgans i troben el seu camí als punts assignats dins d'un embrió”.