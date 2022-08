L'Oficina Regional per a Europa de l'Organització Mundial de la Salut (OMS) ha advertit que molts productes alimentaris comercials es comercialitzen com a adequats per als nadons a partir dels 4 mesos, cosa que pot desplaçar la ingesta de llet materna.

"Preocupantment, els purés dolços i els aperitius amb alt contingut en sucres lliures dominen el mercat", assenyala l'OMS amb motiu de la Setmana Mundial de la Lactància Materna, que se celebra de l'1 al 7 d'agost de cada any.

Llet materna @ep

L'OMS recomana que els nadons siguin alimentats exclusivament amb llet materna fins als 6 mesos , i que continuïn amb la lactància materna i els aliments complementaris fins als 2 anys, o més.

L'Oficina Europea de l'OMS per a la Prevenció i el Control de les Malalties No Transmissibles (Oficina d'ENT) ha elaborat una llei model sobre marcs normatius eficaços per acabar amb la comercialització inadequada de succedanis de la llet materna per a lactants i nens petits a Europa .

Les directrius normatives existents que regeixen la formulació i la comercialització d'aquests productes inadequats són "obsoletes i insuficients" , segons l'OMS. Per això, consideren que aquesta nova llei permetrà als països reforçar la seva adhesió al Codi internacional de comercialització de succedanis de la llet materna, i protegir els nens petits dels efectes nocius de la comercialització d'aliments inadequats.

El model de llei ha estat recolzat per l'informe de situació del 2022 sobre l'aplicació del Codi Internacional, en què s'afirma que "els països que no han revisat les seves lleis o reglaments sobre la comercialització de succedanis de la llet materna en els darrers anys haurien d'utilitzar aquest informe per identificar les llacunes en la cobertura de totes les disposicions del Codi i prendre mesures per actualitzar les mesures legals”.

"Aquesta llei model és increïblement important. És clara i fàcil de llegir, i reuneix totes les salvaguardes globals que els responsables polítics han de recordar en considerar com protegir els drets dels nostres ciutadans més joves. És l'eina perfecta per als que volen actualitzar la legislació i eliminar les llacunes que permeten que floreixi la comercialització perjudicial" , ha comentat la directora de polítiques de Baby Milk Action, una organització no governamental, Patti Rundall.

L'Oficina de l'ENT també està posant en relleu els problemes associats als productes comercials per a lactants en desenvolupar el primer model de perfil nutricional i promocional del món per a lactants i nens petits.

El model avalua els requisits nutricionals i promocionals de les diferents categories de productes i crea resultats que demostren clarament on cal reformular els productes i on cal aplicar restriccions de comercialització.

"Aquest model proporciona als Estats membres ia les parts interessades pertinents una eina per avaluar els ingredients dels aliments infantils comercials, així com la manera com s'envasen i promocionen. Cada país que utilitza el Model pot adaptar-lo, i està fent un pas important en la consecució dels objectius relacionats amb la nutrició per a aquest grup vulnerable", ha defensat el cap en funcions de l'Oficina d'ENT i assessor regional de l'OMS/Europa per a nutrició, activitat física i obesitat, Kremlin Wickramasinghe.