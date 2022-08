Anàlisi de la verola dels micos

A data d’avui, s’han notificat un total de 2.248 casos sospitosos o probables de verola del mico a la Xarxa de Vigilància Epidemiològica de Catalunya (XVEC). D’aquests, de moment hi ha 1.558 casos confirmats.

La majoria dels casos confirmats són homes d’entre 20 i 60 anys que han iniciat la simptomatologia entre el 5 de maig i el 31 de juliol de 2022. Gairebé tots els casos han presentat febre, astènia, limfadenopaties i exantema. Les lesions s’han localitzat en les àrees genital, perioral i/o perianal. en la major part dels casos, també s’han presentat en altres localitzacions. Fins el moment, les complicacions greus que s’han descrit són la proctitis i l’afectació ocular, que en ocasions han requerit hospitalització i ja estan donats d'alta.

El mecanisme de transmissió més probable ha estat el contacte durant les relacions sexuals, majoritàriament i sovint en el context d’esdeveniments festius multitudinaris.

Quant a les vacunes administrades a Catalunya contra la verola del mico, des que va començar el procés de vacunació, el 21 de juliol, fins ahir se n’han administrat un total de 1.045 dosis, sempre amb cita prèvia.

Des de Secretaria de Salut Pública així com des de la Direcció General de Comunicació i Estratègia del Departament de Salut estan treballant conjuntament amb diverses entitats comunitàries d’una manera constant i fluïda, amb una actitud d’escolta activa per conèixer les diferents inquietuds que puguin tenir amb la verola del mico (MPX), recollir-les i així poder-li donar una resposta conjunta a nivell comunicatiu, de prevenció i de sensibilització.

Seguint les recomanacions de l’Organització Mundial de la Salut (OMS), l’objectiu d’aquesta feina és conscienciar per donar a conèixer què és la verola del mico, com es contagia, quines són les vies de transmissió i el seu tractament.

Accions comunicatives dirigides a la ciutadania

El Departament de Salut ha dut a terme diferents accions comunicatives per informar a la ciutadania sobre la verola del mico (MPX) sobre els símptomes i vies de transmissió per prevenir els contagis. La difusió s’està fent fet a través d’aplicacions de cites, com Tinder o Grindr, on estan en marxa des del 14 de juny. I també a xarxes socials, tant a les del Departament de Salut com a les de les entitats amb les quals s’està col·laborant. A més, s’ha distribuït material gràfic als hospitals on s’han identificat casos i a les entitats on es fa una tasca de promoció de la salut i de prevenció.