Cap de Roses @googlemaps

El sindicat Satse ha criticat aquest divendres que als centres d'atenció primària de les zones costaneres a Catalunya "no hi ha infermeres suficients" per atendre la població estacional a l'estiu.

En un comunicat, el sindicat ha subratllat que aquest estiu "a causa de la manca de professionals d'infermeria al mercat laboral hi ha un gran desequilibri entre el nombre de professionals realitzant activitat assistencial i la població estacional".

El sindicat ha retret que el reforç a la costa del Pla Integral d'Urgències de Catalunya "no s'ha pogut cobrir totalment" aquest any.

"Acabem atenent el triple de població amb el mateix personal o fins i tot menys que durant la resta de l'any", ha assenyalat el sindicat.

La delegada de Satse Metropolitana Sud, Pilar Juste, ha retret que el Pla Integral "està desfasat i és insuficient per l'allau de turistes i visitants amb segones residències als municipis de la costa".