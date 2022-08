La situació als hospitals de tot Espanya és inaguantable durant aquest estiu. Alguns ja no poden més a causa de la manca de personal o els tancaments en atenció primerària. Un dels hospitals que s'ha convertit les últimes setmanes en un dels exemples més clars del caos als serveis d'urgència és l' Infanta Sofia situat a Sant Sebastià dels Reis.

Les vacances del personal sanitari i els tancaments en atenció primària estan derivant en una saturació que produeix llargues hores d'espera per part dels pacients, cosa que es produeix en una sensació de desbordament en els professionals que veuen com no es poden ocupar de tots els casos que se'ls presenten tal com ha explicat RTVE .

Un dels sindicats que ha alçat la veu d'alarma sobre la situació patida a l' Hospital Infanta Sofia, Amyts, ha denunciat en una carta que “la situació que viuen les Urgències de l'Hospital Infanta Sofía és devastadora per l' extrema manca de personal mèdic ”.

Segons revela, durant el mes de juliol passat -cosa que es repetirà previsiblement a l'agost-, tan sols entre dos i cinc metges adjunts s'han fet càrrec d'un servei que almenys en necessitaria nou per ser cobert amb unes mínimes garanties. Els professionals que signen l'escrit asseguren que "no poden més físicament ni mentalment", i defensen que en cap cas el motiu d'aquesta situació és que ells "estiguin mal organitzats", sinó que s'ha optat per una "política de cost zero" ”, que ha anat “enfonsant de mica en mica” les Urgències.

Els metges lamenten que el darrer any s'ha registrat un “augment important” de la pressió assistencial pel tancament dels centres de Serveis d'Urgències d'Atenció Primària (Suap) a la Comunitat de Madrid , cosa que ha provocat que molts pacients acudeixin directament a la urgència hospitalària, saturant aquest servei.

"La notícia ha saltat els últims dies, però és una situació que ja portem vivint des de fa temps. A causa de l'augment de la població que atenem ja que no s'ha incrementat de manera proporcional els professionals i el nombre de llits, final ens veiem abocats al col·lapse. A un col·lapse dels professionals, amb baixes per estrès, baixes per ansietat, canvis de centre i fins i tot gent que deixa l'hospital per anar-se'n a l'atur", expressa a RTVE Elena Cabrerizo , infermera que treballa en aquest centre hospitalari, on també actua com a representant de CC.OO.

Tomás Toranzo , president de la Confederació Estatal de Sindicats Mèdics , reconeix a RTVE.es que l'Hospital Infanta Sofia de Madrid es troba en una situació "totalment desesperada", encara que creu que es tracta d'un problema generalitzat a tot Espanya , que s'ha vist agreujat especialment en els darrers mesos. "Tots els serveis d'urgències estan sobrecarregats a l'estiu, però aquest any ha estat més accentuat per la manca de personal. Fins ara sempre hi havia substitucions, però la manca de substituts, el dèficit de professionals i la mala distribució, a més de les vacances que cal agafar i la sobrecàrrega assistencial per la setena onada de COVID, estan provocant que molts serveis es trobin totalment desbordats. A banda, se sumen les llistes d'espera i les mancances també en altres serveis amb el tancament de plantes", enumera.

El president de la Confederació Estatal de Sindicats Mèdics creu que molts professionals se n'han anat fora d' Espanya buscant millors condicions, i també destaca que “hi ha hagut una planificació molt deficient durant els últims anys”. Posa com a exemple que hi ha metges no només extracomunitaris, sinó espanyols, que tenen el títol de Medicina però no han pogut accedir a la formació especialitzada perquè no hi ha hagut places MIR suficients, i "sense l'especialitat no es pot treballar ni a Espanya ni a Europa al sistema públic".

Al marge de la manca de personal, que és el principal problema, aquesta situació límit dels serveis d'urgències també s'explicaria per la disminució dels llits d'hospitalització, que fa que els pacients pendents d'ingrés estiguin més temps a urgències, cosa que contribueix a saturar encara més el servei.