Catalunya acumula ja 1.558 casos de la verola del mico. Des del 21 de juliol, el departament de Salut ha administrat 1.045 vacunes contra la verola, i fins ara, ha afectat majoritàriament homes d'entre 20 i 60 anys. Així, els símptomes de la verola del mico inclouen dolors musculars, febre, calfreds, esgotament, mal de cap, mal d'esquena o ganglis limfàtics inflamats, tot seguit d'una granellada generalitzada que progressa a través de quatre etapes diferents.

Segons un estudi publicat a la revista mèdica The BMJ, la simptomatologia ha canviat des que es va notificar el primer cas fora d'Àfrica -on la malaltia és endèmica, i per tant els símptomes són diferents-, que va tenir lloc el 7 de maig passat a Londres. Les conclusions de la investigació es basen en l'estudi de 197 pacients homes del Regne Unit diagnosticats entre el 13 de maig i l'1 de juliol d'aquest any.

LESIONS ÚNIQUES, INFLAMACIÓ DE PENIS I AMIGDALITIS

L'edat mitjana dels pacients de l'estudi era de 38 anys, i un total de 196 es van identificar com a homosexuals, bisexuals o altres homes que tenen sexe amb homes. Tots els pacients presentaven lesions a la pell oa les membranes mucoses, amb més freqüència als genitals o a la zona perianal. No obstant, només 8 tenien més de 100 lesions cutànies i 29 no presentava cap exantema vesicular, el que havia estat un dels símptomes més detectats a la verola del simi.

El 86,3% dels pacients va advertir de símptomes sistèmics, és a dir, que afecten tot el cos, com passa, per exemple, amb la diabetis o la fibromiàlgia. Els símptomes més comuns van ser febre, limfadenopatia (inflamació dels ganglis limfàtics) i miàlgia (dolors musculars). Un total de 71 pacients van referir dolor rectal, 33 mal de coll i 31 inflamació de penis, mentre que 27 tenien lesions orals, 22 tenien una lesió solitària i 9 tenien les amígdales inflamades.

D'altra banda, i en contrast amb els informes de casos previs que suggereixen que els símptomes sistèmics precedeixen les lesions cutànies, el 38% dels pacients van desenvolupar símptomes sistèmics després de l'aparició de les lesions mucocutànies.

D'aquesta manera, els casos recents de verola del mico presenten poques lesions cutànies, i en canvi s'han constatat com a comuns les lesions solitàries i la inflamació de les amígdales. El dolor rectal i la inflor del penis (edema) són també nous símptomes. En aquest sentit, els especialistes asseguren que "aquells amb infecció confirmada de verola del simi amb lesions extenses al penis o dolor rectal sever han de ser considerats per a revisió contínua o tractament hospitalari".

"LES LESIONS ÚNIQUES PODEN CONFONRE'S AMB SÍFILIS, LIMFOGRANULOMA O FOL·LICLES PILOSOS ENCARNATS"

L'aparició de nous símptomes es pot confondre amb altres malalties. Per exemple, tal com assenyalen els autors de l'estudi, "les lesions úniques poden confondre's amb altres afeccions, com sífilis, limfogranuloma veneri (malaltia de transmissió sexual causada per una varietat específica de la clamídia) o fol·licles pilosos encarnats".

La inflamació de les amígdales pot confondre's amb amigdalitis bacteriana, que a més sol presentar teixits blancs o grocs a les amígdales, febre i dificultat o dolor en empassar. Tot i això, per als investigadors britànics l'aparició d'aquestes noves pistes suposa un avenç "per al rastreig de contactes, els consells de salut pública i les mesures d'aïllament i control d'infeccions en curs".