Els medicaments per endarrerir el part prematur són segurs per a la reducció de la mort neonatal |\ @ep

Investigadors de la Universitat de Birmingham (Regne Unit) han conclòs que els medicaments per endarrerir el part prematur són "segurs" per a la reducció global de la mort neonatal, per la qual cosa suggereixen que "les dones de tot el món haurien de poder accedir als mateixos".

Aquest nou article, publicat a la revista ' Cochrane Reviews ', examina les dades de 122 assajos clínics per crear una taula classificatòria dels fàrmacs que retarden el naixement, anomenats tocolítics, sobre la seva eficàcia i efectes secundaris.

En concret, els investigadors de la Universitat de Birmingham i de l'Organització Mundial de la Salut (OMS) van revisar 122 assaigs aleatoris, publicats entre 1966 i 2021, en què van participar 13.697 dones i que es van dur a terme a 39 països, entre els quals que es trobaven Estats de renda alta, mitjana i baixa.

Les dones es van beneficiar de tots els tractaments contra el retard prematur inclosos a la metaanàlisi dels estudis, tot i que l'equip de recerca va assenyalar que l'eficàcia dels diferents fàrmacs era menys clara en alguns dels estudis considerats. L'equip també va examinar els efectes secundaris dels diferents fàrmacs i combinacions, inclosa la probabilitat d'haver d'interrompre el tractament.

Així, han reunit les proves sobre els beneficis i els danys d'aquests tractaments (en comparació amb l'absència de tractament o el placebo), per tal de dotar els metges i els responsables polítics de tot el món de la informació necessària per decidir el millor tractament per a les dones al seu càrrec al seu entorn específic.

"Els resultats mostren que els beneficis d´aquests fàrmacs superen els riscos associats als efectes secundaris no desitjats", afirma la doctora Amie Wilson, investigadora de Salut Materna Global de la Universitat de Birmingham.

"Aquests tractaments estan conduint a una reducció significativa del nombre de naixements prematurs mortals, i ara ens cal comprendre millor l'eficàcia dels tocolítics per a grups específics en funció de la durada de l'embaràs", ha afegit.

"La nostra investigació anterior ha conduït a la millora de les directrius per a l'ús de fàrmacs tocolítics per endarrerir el part prematur al Regne Unit . Sabent que aquest treball ha contribuït a informar les properes recomanacions de l' OMS sobre l'ús de tocolítics, esperem que moltes més dones de tot el món tinguin accés a aquests fàrmacs i tinguin parts més saludables", ha reocrdat Wilson .

Per part seva, la doctora Victoria Hodgetts Morton, professora clínica d'obstetrícia del NIHR a la Universitat de Birmingham i coautora del treball, ha recordat que el part prematur és la raó més comuna per la qual un nounat pot morir, i la principal causa de mort en nens menors de cinc anys.

"L'objectiu dels tocolítics és endarrerir el part prematur i donar temps que les dones rebin medicaments que poden ajudar a la respiració i l'alimentació del nadó si neix prematur, i medicaments que redueixen la possibilitat de paràlisi cerebral del nadó. El més important és que un breu retard del part prematur pot permetre a les dones rebre atenció especialitzada”, ha conclòs.