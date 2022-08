S'ha trobat un nou virus d'origen animal - de la família dels henipavirus- que pot infectar els humans a la província de Shandong, a l'est de la Xina, ia la província de Henan, al centre de la Xina, i fins i tot ara ha infectat 35 persones a les dues províncies, segons un article publicat al New England Journal of Medicine (NEJM) per científics de la Xina i Singapur.

El nou tipus de Henipavirus es va trobar en mostres de frotis de gola de pacients febrils a l'est de la Xina amb antecedents de contacte amb animals en els darrers temps , segons informes de premsa.

Els acadèmics que van participar a l'estudi van assenyalar que aquest Henipavirus recent descobert, que pot provenir d'animals, està associat amb alguns casos febrils, i les persones infectades tenen símptomes que inclouen febre, fatiga, tos, anorèxia, miàlgia i nàusees.

Investigacions posteriors van trobar que 26 dels 35 casos d'infecció per henipavirus a les províncies de Shandong i Henan van desenvolupar símptomes clínics com febre, irritabilitat, tos, anorèxia, miàlgia, nàusees, mal de cap i vòmits.

L'henipavirus és una de les causes emergents importants de zoonosi a la regió d'Àsia i el Pacífic i va assenyalar que se sap que tant el virus provenen de les ratapinyades, que és hoste natural dels dos virus.

Els henipavirus poden causar malalties greus en animals i humans i estan classificats com a virus de nivell 4 de bioseguretat amb taxes de letalitat entre 40 i 75 per cent, segons les dades de l'Organització Mundial de la Salut (OMS), destacant que això és molt més alt que la taxa de letalitat del coronavirus.

Tot i això, actualment no existeix una vacuna ni un tractament per a l'henipavirus i l'únic tractament és l'atenció de suport per controlar les complicacions.

Els casos d'henipavirus fins ara no han estat fatals ni molt greus, per la qual cosa no cal entrar en pànic, va dir Wang Linfa, professor del Programa de Malalties Infeccioses Emergents de la Facultat de Medicina de Duke-NUS que va participar a l'estudi . Tot i això, remarca que segueix sent motiu d'alerta ja que molts virus que existeixen a la natura tenen resultats impredictibles quan infecten els humans.

Fins ara no s'ha trobat una agrupació espacial o temporal significativa de l'henipavirus, fet que significa que no s'ha provat la transmissió del virus de persona a persona, encara que informes anteriors suggereixen que sí.

"El coronavirus no serà l'última malaltia infecciosa que causi una pandèmia a tot el món, ja que les noves malalties infeccioses tindran un impacte cada vegada més gran en la vida diària humana", va dir Wang Xinyu, metge en cap adjunt del departament de Malalties Infeccioses del Hospital Huashan, afiliat a la Universitat de Fudan.

És important emfatitzar que l'abast d'aquest tipus de malaltia no s'ha de limitar a les malalties humanes, sinó que s'ha d'analitzar en un context més ampli, va dir Wang, i va assenyalar que el concepte de " salut única " proposat per diverses organitzacions internacionals en els últims anys és un suggeriment i un mètode que té com a objectiu equilibrar i optimitzar de manera sostenible la salut de les persones, els animals i els ecosistemes.