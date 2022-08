Nadó - Pexels - Fotografia de Rene Asmussen:

Una pensionista ha donat a llum el primer fill després de 54 anys de casada. Chandravati, de Rajasthan, Índia , va donar a llum un nadó de 3,3kg a principis d'aquesta setmana.

Ja amb 70 anys, Chandravati i el seu marit van donar la benvinguda al seu primer fill després d'una exitosa ronda de fertilització in vitro (FIV). Havien estat intentant tenir un fill des del 1968, quan Richard Nixon es va convertir en president i els humans encara no havien arribat a la lluna.

El pare Gopichand, de 75 anys, ple d'alegria, va dir: "Llàgrimes de felicitat han sortit dels ulls de Chandravati una vegada i una altra. Ara, [els nadons de FIV] s'han de tornar iguals a tothom al món".

Gopichand va rebre un tret a la cama quan era soldat, cosa que va provocar una ferida que va dificultar que la parella tingués fills. La mare i el nadó estan bé, segons informes dels mitjans locals.

La parella va tractar durant cinc dècades de concebre i va consultar molts metges. Finalment es van acostar al centre de fertilitat a través d'un parent i van aconseguir concebre el nen al tercer intent.

Tot i estar encantats que finalment poguessin concebre, admeten tenir algunes reserves sobre tenir un nadó a una edat tan inusual. El 2019, Erramatti Mangayamma de l'Índia va ser coronada com la persona viva més anciana del món a donar a llum després de tenir bessons als 74 anys.

The New Indian Express també informa que la parella va arribar just a temps, ja que les noves lleis que van entrar en vigència a partir del juny del 2022 signifiquen que "cap centre d'infertilitat de FIV podrà brindar tractament a dones i homes més grans de 50 anys" .