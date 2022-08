El nas dels nens pot combatre millor la COVID-19 que la dels adults | @ep

Una investigació dirigida per la Universitat de Queensland (Austràlia) ha descobert que el revestiment del nas dels nens és més eficaç per inhibir les infeccions pel SARS-CoV-2 que el dels adults.

Segons els investigadors, aquesta podria ser una de les raons per les quals les respostes immunitàries dels nens han demostrat fins ara ser més eficaces per evitar i combatre la COVID-19.

"Els nens tenen una taxa d'infecció per COVID-19 més baixa i símptomes més lleus que els adults, però se'n desconeixen les raons. Hem demostrat que el revestiment dels nassos dels nens té una resposta més proinflamatòria al SARS-CoV -2 ancestral que els nassos dels adults. Però descobrim que el joc és diferent quan es tracta de la variant òmicron", ha comentat la líder del treball,

L'equip de recerca va exposar les mostres de cèl·lules del revestiment nasal de 23 nens i 15 adults sans al SARS-CoV-2 . Els resultats van mostrar que el virus es replicava amb menys eficàcia en les cèl·lules nasals dels nens, així com una resposta antiviral més gran.

Hi ha diverses teories sobre això: "Podria tractar-se d'una adaptació a les amenaces més grans d''invasors estranys', com virus o bacteris, que s'observen a la infància. També és possible que la major exposició a aquestes amenaces a la infància 'entreni' el revestiment nasal dels nens per muntar una resposta proinflamatòria més forta. O bé, les diferències metabòliques entre nens i adults podrien alterar la manera com s'expressen els gens que combaten els virus".

Els investigadors van descobrir que la variant Delta tenia una probabilitat significativament menor de replicar-se a les cèl·lules nasals dels nens en comparació amb els adults. Però la tendència era notablement menys pronunciada en el cas d' Ómicron .

"En conjunt, això demostra que el revestiment nasal dels nens suporta una menor infecció i replicació del SARS-CoV-2 ancestral, però això pot estar canviant a mesura que el virus evoluciona", apunta , el treball del qual s'ha publicat a la revista científica 'PLOS Biology'.

La investigadora considera que "seran necessaris futurs estudis clínics per validar aquests resultats preliminars en una població més àmplia i per determinar el paper d'altres factors, com els anticossos, en la protecció dels nens davant de la infecció pel SARS-CoV-2 ".