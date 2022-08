Per cada grau que augmenten les temperatures creix un 2,2% la mortalitat relacionada amb temes de salut mental/ @EP

L'augment de les temperatures afecta la nostra salut mental. De fet, algunes de les conseqüències de les contínues onades de calor poden arribar a ser mortals, especialment per a aquelles persones amb patologies psicològiques prèvies.

El Journal of Environmental Science, Risk & Health, destaca que, per cada grau que augmenten les temperatures creix un 2,2% la mortalitat relacionada amb temes de salut mental. Aquest és el resultat d'un estudi realitzat amb pacients afectats per desordres de conducta orgànics o derivats del consum d'estupefaents, així com pacients amb ansietat.

Ruth Cuscó, directora gerent d'ASHO, empresa enfocada a l'assessorament hospitalari i codificació clínica, ha assenyalat els efectes de les onades de calor sobre la salut mental de la població. Així, ha destacat que segons l'Escola de Salut Pública de la Universitat de Boston hi ha una correlació directa entre les altes temperatures i les visites mèdiques relacionades amb trastorns psicològics com la depressió, l'estrès o l'ansietat, pacients amb trastorns de conducta orgànics o derivats del consum d'estupefaents. "Especialment, les persones ja diagnosticades i afectades per aquest tipus de problemes són més propenses a patir d'una manera més accentuada l'onada de calor", ha explicat Cuscó en declaracions a Catalunyapress.

A més, els estudis mostren que les onades de calor poden fer que persones amb depressió i ansietat pateixin un greu empitjorament sobre el seu estat d'ànim. En aquest sentit, ha destacat que “lamentablement, estudis científics mostren que hi ha una relació evident entre la temperatura alta i els suïcidis o intents de suïcidi”.

De la mateixa manera, la salut mental incrementa els casos d'agressió i de violència a causa de l'impacte en algunes hormones i en la funció cognitiva. A més a més, la calor pot empitjorar els efectes secundaris d'algunes medicacions psiquiàtriques.

En aquest context, ha recordat, el Ministeri de Sanitat ha anunciat que impulsarà la transformació digital de l'Atenció Primària en diferents àrees funcionals d'actuació, en què s'inclourà l'impuls de la telemedicina i les teleconsultes de salut mental. En total, es destinaran 230 milions d'euros dels fons del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència dins el PERTE de Salut de Vanguardia.

ELS SERVEIS D'URGÈNCIES SE SATUREN AQUEST ESTIU

L'impacte de la calor també col·lapsa els serveis d'urgències a l'estiu. En concret, la taxa d'ingrés i consultes d'urgències per onada de calor es va incrementar un 9% als darrers mesos, degut a problemes com insolacions, deshidratació, marejos, rampes, cansament i mal de cap, tal com ha especificat Cuscó.

"La pandèmia i els nombrosos casos de COVID-19 ja van saturar la pressió assistencial dels serveis d'urgències del nostre país, sobre la qual cosa cal sumar els efectes de les contínues onades de calor”, ha assenyalat ASHO. Segons dades de la Societat Espanyola de Medicina d'Urgències i Emergències (SEMES), els darrers mesos s'ha registrat un augment de les urgències de fins a un 30%.

Cuscó ha fet referència a la situació viscuda a l'Hospital del Mar de Barcelona, on va augmentar considerablement el nombre d'atencions a urgències des del mes de juny. La seva mitjana diària d'urgències era de 250, arribant a assolir els 400 casos. Els serveis estan desbordats i s'ha accentuat per la manca de personal i la sobrecàrrega assistencial. Segons dades del Sindicat d'Infermeria (SATSE), aquest estiu a Catalunya s'han tancat 1.000 llits, per darrere de les 1.800 de Madrid i les 1.400 d'Andalusia".