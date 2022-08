Hospital Germans Trias de Badalona / @EP

Un estudi de l'Hospital Germans Trias de Badalona (Barcelona) ha relacionat l'escalfament global amb un empitjorament de la funció renal de pacients amb insuficiència cardíaca, ha informat aquest dimecres el centre en un comunicat.

L'estudi, publicat a la revista 'International Journal of Cardiology', indica que l'augment de la temperatura d'estiu deteriora sensiblement la funció renal en més de 2.000 pacients amb insuficiència cardíaca seguits a l'hospital els darrers 20 anys.

En concret, per confeccionar aquest estudi, el servei va registrar en un total de 2.167 pacients des del 2001 i fins a l'any passat un parell d'indicadors que serveixen per avaluar la funció renal: el valor mitjà de creatinina als mesos d'estiu ia la resta de l'any, i la taxa de filtració glomerular estimada (TFGe) també en els mateixos períodes.

Paral·lelament, es van obtenir a través del Servei Meteorològic de Catalunya (SMC) les temperatures mitjanes i màximes mensuals registrades a Badalona (Barcelona) entre els anys 2002 i 2003 i des del 2006 fins al desembre passat.

Per a tots els pacients, es va garantir un protocol de seguiment estructurat que va acabar registrant més de 25.000 visites, durant les quals sempre s'avaluava la funció renal.

De tot això, en avaluar els nivells dels indicadors durant l'estiu i la resta de l'any, es va observar que tant la creatina com la taxa de filtració glomerular empitjoraven entre el juny i el setembre respecte als altres mesos.

20 ANYS DE SEGUIMENT



Al llarg d'aquests 20 anys es va apreciar un increment progressiu, encara que no totalment lineal, de les temperatures a l'estiu i durant la resta de l'any, però el més destacable és que la funció renal empitjorava més quan més gran era la diferència de temperatures entre aquests. períodes, una tendència que està augmentant progressivament amb estius extremadament calorosos com aquest any.

El cap del Servei de Cardiologia i de la Unitat d´Insuficiència Cardíaca de Can Ruti, Josep Lupón, ha assenyalat que l´estudi demostra que "l'augment de temperatura guarda relació amb l'empitjorament de la funció renal".

"Això suggereix que l'increment progressiu de la temperatura pot impactar perjudicialment als mecanismes que té el cos per trobar un equilibri en pacients amb insuficiència cardíaca", ha dit.

L'estudi conclou que l'augment de la temperatura a l'estiu representa un estrès addicional per al ronyó i accelera, almenys temporalment, el declivi fisiològic de la funció renal, fet que es pot associar a més hospitalitzacions i més progressió de la malaltia.

També suggereix que les variacions estacionals de la funció renal seran cada cop més rellevants a mesura que els efectes del canvi climàtic siguin més evidents.

A Catalunya hi ha unes 180.000 persones amb insuficiència cardíaca, una malaltia d'alta prevalença que, a causa de l'augment de l'esperança de vida i els millors resultats obtinguts en el tractament d'altres cardiopaties, com ara l'infart de miocardi, està adquirint xifres epidèmiques a Europa, on es calcula que hi ha uns 10 milions de persones afectades.