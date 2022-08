Skycovion - EP

El Comitè de Medicaments d'Ús Humà (CHMP, per les sigles en anglès) de l'Agència Europea de Medicaments (EMA, per les sigles en anglès) ha iniciat la revisió d'una sol·licitud d'autorització de comercialització condicional per a 'Skycovion', una vacuna contra la COVID-19 de la companyia sud-coreana SK Bioscience.

Després d'examinar les dades, el CHMP emetrà un dictamen sobre la concessió d'una autorització de comercialització condicional. La Comissió Europea prendrà aleshores una decisió jurídicament vinculant. L'EMA comunicarà més informació quan el CHMP emeti el dictamen.

'Skycovion' té petites partícules conegudes com a nanopartícules que contenen parts de la proteïna de l'espiga que es troba a la superfície del SARS-CoV-2.

Quan una persona rep la vacuna, s'espera que el seu sistema immunitari identifiqui les nanopartícules que contenen parts de la proteïna spike com a estranyes i produeixi defenses naturals (anticossos i cèl·lules T) contra elles.

Si més endavant la persona vacunada entra en contacte amb el SARS-CoV-2, el sistema immunitari reconeixerà la proteïna d'espiga del virus i estarà preparat per atacar-lo. Els anticossos i les cèl·lules immunitàries poden protegir contra la COVID-19 treballant junts per matar el virus, impedir la seva entrada a les cèl·lules del cos i destruir les cèl·lules infectades. La vacuna també conté un adjuvant, una substància que ajuda a reforçar la resposta immunitària a la vacuna.