L'organització ha posat el focus sobre la necessitat d'incrementar la despesa sanitària a Atenció Primària en un 25% /@EP

Amnistia Internacional ha iniciat una campanya per a la defensa de l'atenció primària a Espanya. L'organització ha posat el focus sobre la necessitat d'incrementar la despesa sanitària a l'Atenció Primària en un 25%, d'acord amb les recomanacions de l'Organització Mundial de la Salut (OMS).

Es tracta d'una denúncia reiterada per part d'Amnistia Internacional, que retreu que les comunitats no hagin destinat el pressupost suficient a la partida de sanitat pública. La inversió dedicada al conjunt de Comunitats amb dades d'Atenció Primària desglossades és del 14,7%, molt lluny del 25% que recomana l'OMS. I això és un incompliment de la seva obligació immediata de garantir una millora contínua i sostinguda del gaudi del dret a la salut”, es destaca des de l'organització.

Per això, s'ha demanat al Ministeri de Sanitat i les comunitats autònomes que reforcin el finançament al sector i que avaluïn les mesures adoptades davant de la pandèmia. "Sense lliçons apreses, l'atenció sanitària està en bucle".

En aquesta campanya, la Dra. Nuria Jiménez, metgessa de família des de fa més de 20 anys i que actualment treballa al Centre de Salut Daroca a Madrid, relata el seu caòtic i estressant dia a dia:

"Estic a les portes del meu centre de salut, són les 7:15h del matí. Sempre arribo molt abans perquè si no és impossible tirar endavant la feina. La meva agenda sol tenir 37 buits, tinc com uns 7 minuts per atendre els pacients , el que passa és que és força habitual que es doblegui l'agenda i acabi veient 60”, així comença el seu relat.

"Tinc unes tres setmanes de llista d'espera. Quan he arribat tenia a la meva agenda 40 pacients citats, als quals he hagut d'afegir 4 baixes que tenia pendents, més 15 informes d'alta hospitalària, més els 14 informes de resultats de proves diagnòstiques A més, avui repartim les consultes de tres companys que no estan per vacances i per malaltia." Així, Jiménez exemplifica com és un dia normal a la vida d'un metge de la sanitat pública de l'Atenció Primària.

"Tinc una reducció de jornada perquè sóc mare de família nombrosa, de manera que les tardes treballo la meitat del temps amb la meitat de sou d'aquell dia, i he de realitzar la mateixa feina que fan els meus companys perquè ningú ho fa per mi" es queixa la metgessa.

"Al final, tot això es tradueix que els pacients venen, com és lògic, molt enfadats. Estem farts de donar la cara pels gestors i polítics que no es prenen seriosament que això s'enfonsa", denuncia Jiménez.

Al final, fa balanç de la seva jornada: “En total, hauré accedit a les històries d'uns 70 pacients. M'han quedat força analítiques i informes per revisar. Aquesta tarda a casa seguiré perquè hem d'organitzar les guàrdies del juliol. Aquestes coses, que també són funcions de les metgesses d'atenció primària, es realitzen normalment fora de l'horari laboral, igual que l'atenció comunitària i l'educació per a la salut".

"Com heu vist al llarg del meu dia, necessitem temps, i el temps costa diners, costa recursos i requereix una organització eficaç. Si no ens proporcionen aquestes tres coses, ens convertirem en una beneficència. És responsabilitat de tots: pacients, gestors, polítics i professionals treballar perquè això segueixi endavant o acabi d'extingir-se" , conclou.

Si vols unir-te a la campanya d'Amnistia Internacional signa aquí:

https://www.es.amnesty.org/actua/acciones/coronavirus-personal-sanitario-mar20/