La viròloga Margarita del Val ha assenyalat que la verola del mico "no és una cosa tan explosiva" com va ser la pandèmia del coronavirus "en absolut", però "segueix el seu curs" i "serà una epidèmia que es quedarà amb nosaltres".

Margarida de Val - EP

Segons la investigadora del Consell Superior d'Investigacions Científiques (CSIC) , la situació és "totalment diferent" de la que es va viure amb la irrupció del Covid-19, ja que ja hi ha uns antivirals i una vacuna --la de la verola humana , que també protegeix davant de l'actual-- i aproximadament la meitat de la població està vacunada.

" És molt important perquè tenim les eines que ens ha costat un any o dos anys aconseguir davant del Covid, i és molt bo perquè estem molt més segurs en aquest sentit ", ha dit Del Val en declaracions als mitjans a la Universitat Internacional Menéndez Pelai (UIMP) a Santander, abans de participar a l'Aula Ortega i Gasset amb joves amb els millors expedients d'Espanya.

Tot i aquests factors a favor, ha advertit que el que més preocupa és que "la manera de transmissió és molt difícil de controlar", a la qual cosa se suma que per ara "tenim molt poques dosis" per vacunar i cal fabricar més , cosa que "es complica amb un risc geoestratègic". Mentrestant, altres països tenien perquè “havien estat precabuts”, però Espanya no.

En concret, ha explicat que la verola humana es va eradicar fa 42 anys i es va deixar de vacunar, per la qual cosa a dia d'avui estan immunitzats els més grans de 40 o 50 anys, que potser no tinguin una protecció "tan potent" com quan se la van posar però sí “molt important”.

Per això, i atès que s'ha comprovat que les vacunes segueixen protegint passats els anys, la viròloga ha indicat que aquest virus és diferent del Covid en el sentit que és "més conservat", fins al punt que "una vacuna davant de un altre virus --la verola humana-- protegeix gairebé totalment" davant de la del mico.

A preguntes dels periodistes, Del Val ha negat que es vulguin amagar casos d'aquesta malaltia, cosa que a més és "molt difícil" perquè és "molt visible". De fet, ha apuntat que de mitjana els contagiats tenen 70 o 80 pústules.

“No es pot amagar fàcilment, ni val la pena perquè se seguirà estenent”. "S'agafa abans un mentider que un coix", ha sentenciat la investigadora, explicant que potser ara s'estiguin notificant menys casos coincidint amb l'estiu i les vacances, però "això segueix el seu curs".