Amb motiu del Dia Mundial dels Mosquits, que se celebra aquest dissabte, l'Organització Col·legial Veterinària (OCV) adverteix sobre "l'augment de consultes relacionades amb la picada de mosquits tant a clíniques veterinàries com a hospitals", i insisteix en la necessitat de abordar aquest problema a través de la prevenció, des de l'enfocament 'One Health'.

Mosquit. - OCV

En els darrers anys s'ha incrementat a Espanya la incidència de malalties transmeses a través de la picada d'un mosquit, una situació propiciada, entre altres factors, pel canvi climàtic i l'augment consegüent de la temperatura, el comerç internacional o els moviments globalitzats animals i persones.

Així, els veterinaris lamenten que, quan es viatja a una zona de clima tropical, les persones s'informen sobre la necessitat de vacunes i tractaments preventius per evitar el contagi de certes malalties , però no es té en compte que els mateixos mosquits que es troben a Espanya, poden ser vectors d'aquestes malalties.

" No som conscients que el risc de contraure aquestes malalties no està únicament a països tropicals, sinó que els mosquits que les contagien també estan dins de les nostres fronteres ", recorden des de l'OCV.

Els mosquits que transmeten aquestes malalties no són espècies autòctones de la Península Ibèrica, però per diferents causes hi són presents i fins i tot s'han aclimatat. El cas més clar és el de l''Aedes albopictus', més conegut com a mosquit tigre, una de les espècies invasores que més risc suposa per a la salut pública, responsable de la transmissió de malalties com el dengue, el chikungunya o el zika.

Una altra de les espècies que estan posant en risc la salut a Espanya, tant d'animals com de persones, és l'Aedes japonicus, culpable de la transmissió del virus del Nil Occidental i en menor mesura també de la transmissió del dengue o chikungunya.