El nombre hospitalitzats a UCI per COVID-19 a Espanya ha disminuït un 17,8% durant l'última setmana i només les Balears i la Rioja registren augments en aquest indicador. Els ingressos en planta baixen a totes les CCAA excepte a les Canàries i s'han constatat 461 morts des de divendres passat, davant dels 573 del passat.

En concret, Sanitat ha informat aquest divendres de 4.542 persones hospitalitzades, 860 menys que divendres anterior, quan es van notificar 5.402 hospitalitzats. Mentrestant, aquest divendres hi ha 303 persones a UCI, 66 menys.

En qualsevol cas, aquesta és la relació de dades per CCAA:

ANDALUSIA



A l'informe del divendres 19 d'agost, Andalusia té 426 persones hospitalitzades per coronavirus, mentre que a l'informe del 12 d'agost tenia 520 pacients, fet que suposa un 36,6% menys aquesta última setmana. Té onze pacients menys en cures intensives des de divendres passat i ha notificat 39 morts la darrera setmana.

ARAGÓ



A l'informe del divendres 19 d'agost, Aragó té 153 persones hospitalitzades per coronavirus, mentre que a l'informe del 12 d'agost tenia 161 pacients, fet que suposa una disminució del 33,3% aquesta última setmana. Té dos pacients menys en cures intensives des de divendres passat i ha notificat 61 morts la darrera setmana.

ASTÚRIES



A l'informe del divendres 19 d'agost, Astúries té 117 persones hospitalitzades per coronavirus, mentre que a l'informe del 12 d'agost tenia 146 pacients, fet que suposa una disminució del 25% aquesta última setmana. Té sis pacients en cures intensives, davant dels vuit de divendres passat, i ha notificat vuit morts més la darrera setmana.

BALEARS



A l'informe del divendres 19 d'agost, Balears té 156 persones hospitalitzades per coronavirus, mentre que a l'informe del 12 d'agost tenia 164 pacients, fet que suposa una disminució del 33,3% aquesta última setmana. Té quatre pacients més en cures intensives des de divendres passat i ha notificat onze morts des de la darrera setmana.

CANÀRIES



A l'informe del divendres 19 d'agost, les Canàries tenen 316 persones hospitalitzades per coronavirus, mentre que a l'informe del 12 d'agost tenia 295 pacients, fet que suposa un increment del 7,1% aquesta última setmana. Té 21 pacients en cures intensives, com divendres passat, i ha notificat 15 morts des de la darrera setmana.

CANTÀBRIA



A l'informe del divendres 19 d'agost, Cantàbria té 69 persones hospitalitzades per coronavirus, mentre que a l'informe del 12 d'agost tenia 87 pacients, fet que suposa una disminució del 20,6% aquesta última setmana. Té un pacient menys en cures intensives i ha notificat cinc morts des de la darrera setmana.

CASTELLA-LA TACA



A l'informe del divendres 19 d'agost, Castella-la Manxa té 244 persones hospitalitzades per coronavirus, mentre que a l'informe del 12 d'agost tenia 304 pacients, fet que suposa una disminució del 19,7% en aquesta última setmana . Té 13 pacients en cures intensives, com divendres passat, i ha notificat 26 morts des de la darrera setmana.

CASTELLA I LLEÓ



A l'informe del divendres 19 d'agost, Castella i Lleó té 290 persones hospitalitzades per coronavirus, mentre que a l'informe del 12 d'agost tenia 397 pacients, fet que suposa una disminució del 26,9% aquesta última setmana. Té tres pacients menys en cures intensives des de divendres passat i ha notificat 59 morts des de la darrera setmana.

CATALUNYA



A l'informe del divendres 19 d'agost, Catalunya té 829 persones hospitalitzades per coronavirus, mentre que a l'informe del 12 d'agost tenia 979 pacients, fet que suposa una disminució del 15,3% aquesta última setmana. Té 17 pacients menys en cures intensives des de divendres passat i ha notificat 25 morts des de la darrera setmana.

CEUTA



A l'informe del divendres 19 d'agost, Ceuta té quatre persones hospitalitzades per coronavirus, mentre que a l'informe del 12 d'agost tenia cinc pacients, fet que suposa una disminució del 20 per cent aquesta última setmana. Ceuta no té cap pacient ingressat en cures intensives i n'ha notificat dos morts l'última setmana.

COMUNITAT VALENCIANA



A l'informe del divendres 19 d'agost, el País Valencià té 555 persones hospitalitzades per coronavirus, mentre que a l'informe del 12 d'agost tenia 627 pacients, fet que suposa una disminució de l'11,4% aquesta última setmana. Té 12 pacients menys en cures intensives que divendres passat i ha notificat 41 morts la darrera setmana.

EXTREMADURA



A l'informe del divendres 19 d'agost, Extremadura té 63 persones hospitalitzades per coronavirus, mentre que a l'informe del 12 d'agost tenia 81 pacients, fet que suposa una disminució del 22,2%. Té tres pacients menys en cures intensives que divendres passat i ha notificat onze morts des de la darrera setmana.

GALÍCIA

A l'informe del divendres 19 d'agost, Galícia té 178 persones hospitalitzades per coronavirus, mentre que a l'informe del 12 d'agost tenia 227 pacients, fet que suposa una disminució del 21,5% en aquesta última setmana. Té tres pacients menys en cures intensives des de divendres passat i ha notificat deu morts la darrera setmana.

MADRID



A l'informe del divendres 19 d'agost, Madrid té 658 persones hospitalitzades per coronavirus, mentre que a l'informe del 12 d'agost tenia 824 pacients, fet que suposa una disminució del 20,1% aquesta última setmana. Té onze pacients menys en cures intensives des de divendres passat i ha notificat 66 morts la darrera setmana.

MELILLA



A l'informe del divendres 19 d'agost, Melilla té sis persones hospitalitzades per coronavirus, mentre que a l'informe del 12 d'agost tenia vuit pacients, fet que suposa una disminució del 25%. No té cap pacient en cures intensives, com divendres passat, i ha notificat un mort més la darrera setmana.

MÚRCIA



A l'informe del divendres 19 d'agost, Múrcia té 204 persones hospitalitzades per coronavirus, mentre que a l'informe del 12 d'agost tenia 251 pacients, fet que suposa una disminució del 18,1% aquesta última setmana. Té cinc pacients menys en cures intensives des de divendres passat i ha notificat set morts més la darrera setmana.

NAVARRA



A l'informe del divendres 19 d'agost, Navarra té 66 persones hospitalitzades per coronavirus, mentre que a l'informe del 12 d'agost tenia 82 pacients, fet que suposa una disminució del 19,5% aquesta última setmana. Té un pacient menys en cures intensives des de divendres passat i n'ha notificat dos morts l'última setmana.

PAÍS BASC



A l'informe del divendres 19 d'agost, el País Basc té 189 persones hospitalitzades per coronavirus, mentre que a l'informe del 12 d'agost tenia 224 pacients, fet que suposa una disminució del 15,6% aquesta última setmana. Té 25 pacients en cures intensives, com divendres passat, i ha notificat 70 morts la darrera setmana.

LA RIOJA



A l'informe del divendres 19 d'agost, La Rioja té 19 persones hospitalitzades per coronavirus, mentre que a l'informe del 12 d'agost tenia 20 pacients, fet que suposa una disminució 5% aquesta última setmana. Té un pacient més en cures intensives des de divendres passat i n'ha notificat dos morts l'última setmana.