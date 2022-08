Paella - UNSPLASH

Cada vegada hi ha més proves que lexposició regular a un grup de productes químics utilitzats en una varietat darticles per a la llar, com olles i paelles , està relacionada amb un augment en les taxes de càncer.



Un nou estudi que va examinar la correlació entre el càncer de fetge i la presència d‟aquestes substàncies químiques en humans va trobar que les persones amb els nivells més alts d‟exposició eren més propensos a desenvolupar la malaltia.

Els PFAS són un gran grup de 4700 químics que contaminen el sòl i les aigües subterrànies ja que les substàncies dins dels químics es descomponen molt lentament i s'acumulen amb el temps, i aquest procés també passa al cos. Les PFAS, utilitzades en molts productes industrials i de consum, es van descobrir per primera vegada a la sang de persones que van treballar amb aquests productes químics a la dècada de 1970. A la dècada de 1990 es van trobar a la sang de persones que no treballaven amb productes químics, la qual cosa va portar a una major consciència dels riscos potencials per a la salut .



Alguns fabricants han deixat d'usar àcid perfluorooctanoic (PFOA) i àcid 1-octanosulfònic (PFAS), però pel fet que són de llarga durada, els PFAS es troben a l'aigua potable, a molts productes alimentaris ia la sang de més del 98 % dels adults nord-americans. Aquest component també ha estat usat massivament a Europa.

Aquest estudi publicat a JHEP Reports és el primer a mostrar un vincle clar entre qualsevol tipus de PFAS i el carcinoma hepàtic en humans.

Els PFA estan relacionats amb el càncer de fetge?



L'estudi va trobar va demostrar l'enllaç entre els PFAS i el càncer de fetge i que els subjectes al 10% superior de l'exposició a PFAS tenien 4,5 vegades més probabilitats de desenvolupar càncer de fetge que aquells amb els nivells sanguinis més baixos de PFAS .

L'equip de recerca també va mostrar les possibles formes en què PFAS va alterar la funció normal del fetge. La seva avaluació de mostres va trobar evidència que PFAS sembla alterar el procés normal del metabolisme de la glucosa, el metabolisme dels àcids biliars i el metabolisme dels aminoàcids de cadena ramificada al fetge.

La interrupció dels processos metabòlics normals al fetge pot fer que s'acumuli més greix al fetge, una condició coneguda com a malaltia del fetge gras no alcohòlic . Hi ha hagut un augment dramàtic i inexplicable d'aquesta malaltia a tot el món en els darrers anys, cosa que és preocupant perquè les persones que la pateixen tenen un risc molt més gran de desenvolupar càncer de fetge.