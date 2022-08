Mal de cap - Pexels

Els pacients que es van recuperar de Covid-19 tenen més risc de boira mental i fins i tot desenvolupar demència durant els dos anys posteriors a la recuperació, segons un nou estudi acadèmic. Els de la investigació, que va enquestar més de 1,25 milions de persones, es van publicar recentment a la revista The Lancet Psychiatry .

L'estudi dóna llum sobre els efectes neurològics i psiquiàtrics de la Covid-19, tant a llarg com a curt termini.

Què és la boira mental?



El terme boira mental no és res específicament científic o mèdic. Més aviat, és una cosa que la gent fa servir per descriure com se sent.

Tal com assenyala el bloc de salut de la Universitat de Harvard, els símptomes de boira mental es refereixen a quan el pensament d'un és confús, lent i no agut.

Pel que fa a la boira mental, hi ha diverses causes possibles. Pot variar des d'estar massa cansat, prendre certs medicaments o tenir alguna malaltia.

Boira mental i COVID-19



Ara sabem que la Covid-19 és capaç de nombrosos efectes al cervell, destacant la boira mental. Si bé en la majoria dels casos, la boira mental es dissipa, s'ha informat que persisteix fins i tot després que el pacient hagi superat el Covid-19.

Aquests símptomes s'engloben dins del que es coneix com Covid persistent , un quadre clínic que pot desenvolupar un de cada vuit pacients infectats pel coronavirus. A més de la boira mental, el pacient pot experimentar altres símptomes com ara la pèrdua de l'olfacte o del gust, dificultat per respirar, dolors corporals i fatiga.

De quina altra manera el COVID-19 afecta el cervell?



L'estudi va abastar una gran quantitat d'afeccions neurològiques i de salut mental, com a boira mental, que podrien aparèixer després de la infecció per COVID-19. Els nivells de risc d'alguns d'aquests trastorns comuns, com l'ansietat, van tendir a tornar als nivells inicials en un o dos mesos. Però no passa el mateix en altres casos.

Els riscos de boira mental van continuar sent alts durant dos anys. Est també va ser el cas amb altres condicions com la demència, l'epilèpsia, les convulsions i els trastorns psicòtics.

Tot i això, el que també és interessant de notar són les variants en joc. Hi ha hagut nombroses variants del SARS-CoV-2, el nou coronavirus que causa el COVID-19. En particular, dues d'aquestes variants, Delta i Omicron, van ser destacades a l'estudi per haver-se relacionat amb un risc més alt de trastorns neurològics i psiquiàtrics en comparació amb altres variants.

La raó per la qual és tan important tenir-ho en compte és que la variant Omicron tendeix a causar un conjunt molt més lleu de símptomes de COVID-19 que Delta. Tot i això, les taxes d'augment del risc de confusió mental i altres trastorns neurològics d'Omicron són similars a les de Delta. En altres paraules, pot causar símptomes més lleus, però pot ser igualment devastador neurològicament a llarg termini.

També és interessant notar la diferència a la demografia d'edat. Els nens tendien a tenir poc o cap risc més gran de desenvolupar símptomes com a confusió mental a causa del COVID-19, mentre que els adults sí. Però entre els adults més grans de 65 anys, les xifres van augmentar encara més.

Quan dura la boira cerebral COVID?



De moment no és clar. La pandèmia encara és relativament nova i està en curs. Com a tal, no és clar quant duraran aquests símptomes. Caldrà fer més investigacions per explorar aquesta via en el futur.

Com es pot desfer de la boira mental?



Desafortunadament, no hi ha medicaments o tractaments aprovats com a vitamines per a la boira cerebral. Això no vol dir, però, que no hi hagi accions que es puguin adoptar per intentar aclarir-la.

En general, el tractament de la boira mental tendeix a incidir sobre certs factors ambientals i opcions destil de vida. Això és degut a que la boira mental en si tendeix a ser causada per la inflamació, i aquestes opcions poden ajudar a reduir la inflamació.

Els següents són exemples activitats per alleujar la boira mental:

- Dormir més i tenir un horari de son constant.



- Tenir una dieta saludable per assegurar-se menjar sa, cosa que inclou menjar aliments rics en antioxidants com taronges i nabius, o aliments com àcids grassos omega-3 com el peix.



- Al voltant de 30 minuts dexercici diari.



- Agafeu descansos de salut mental per evitar la fatiga o l'esgotament, que poden incloure qualsevol cosa, des de descansar els ulls, sortir a caminar o escoltar música.



- Mantingueu-vos hidratat bevent molta aigua.



- Eviteu beure massa cafeïna o alcohol.



Amb el temps, aquestes decisions poden marcar una gran diferència, fins i tot amb el COVID-19. No eliminarà la boira mental a linstant, però és un pas en la direcció correcta .