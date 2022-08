Trasllat d´un pacient amb oxigenació extracorpòria entre Mallorca i Barcelona. - VALL D'HEBRON

Professionals del Servei d'Atenció Mèdica Urgent (SAMU) 061 Balears han participat en el trasllat d'un pacient adult amb oxigenació extracorpòria des de l'Hospital Son Espases, a Mallorca, fins a l'Hospital Vall d'Hebron, a Barcelona.

El trasllat ha requerit la col·laboració amb el Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM) de la Generalitat de Catalunya, segons ha informat el 061 de les Balears.

Es tracta del sisè trasllat aeri amb un equip mèdic multidisciplinari d'ECMO (sistema de ventilació per membrana extracorpòria) realitzat per l'equip de Vall d'Hebron.

La tècnica ECMO proporciona assistència cardíaca i respiratòria (substitueix la funció dels pulmons i del cor a l'oxigenació de la sang) als pacients que tenen aquests òrgans greument afectats i que no poden desenvolupar una funció normal per si mateixos. Amb l'ECMO podeu assegurar durant dies o setmanes l'oxigenació de la sang.

La tècnica consisteix a introduir una cànula a través d'una vena central (la femoral o la jugular) i una altra en una via arterial (habitualment la caròtida, en nens) o en venosa central (la femoral o la jugular) per establir un circuit de entrada i sortida de la sang, que posteriorment és impulsada per una bomba i passada per un aparell que l'oxigena abans d'introduir-la una altra vegada a l'organisme.