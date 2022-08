Investigadors de l'Idibell i l'ICO dissenyen un test de detecció de càncer d'endometri que podeu fer a casa - IDIBELL

Investigadors de l' Institut de Recerca Biomèdica de Bellvitge (Idibell), l' Institut Català d'Oncologia i la Universitat d'Innsbruck (Àustria) han dissenyat i provat un nou sistema no invasiu i d'automostra que podria avançar un any el diagnòstic del càncer d'endometri ".

El nou mètode, del qual s'ha publicat un estudi a la revista Journal of Clinical Oncology, consisteix en un test epigenètic que mesura el nivell de metilació de dos gens concrets en mostres de citologia de cèrvix, ha informat aquest dijous l'Idibell a un comunicat.

Les metilacions són modificacions de l'ADN que permeten activar o inactivar l'expressió de gens i les mostres es poden obtenir a través de lleugers raspats del coll de l'úter a la consulta, mitjançant un petit dispositiu similar a un tampó que la pacient pot fer servir a casa .

Els resultats publicats a la revista mostren que, en funció del sistema utilitzat per obtenir la mostra, aquesta nova estratègia detecta entre el 90% i el 100% dels casos de càncer d'endometri.

Segons la líder del projecte i la investigadora principal del grup d'infeccions i càncer de l'Idibell i l'Institut Català d'Oncologia, Laura Costas, ha subratllat que seria factible utilitzar aquest mètode per diagnosticar el càncer d'endometri en poblacions de risc.

UN DELS MÉS FREQÜENTS



El càncer d'endometri és un dels més freqüents entre les dones, afecta més de 400.000 dones a l'any mundialment, i els mètodes de diagnòstic actuals són invasius i dolorosos, majoritàriament a través de biòpsies de l'endometri.

Segons Costas, aquest test ha funcionat bé tant a les mostres que pren el personal mèdic en consulta com en automostres vaginals preses per la pacient a casa: "Amb aquest nou sistema es pot reduir la pressió assistencial i la necessitat d'una derivació inicial a un especialista i contribuir per tant a un diagnòstic més ràpid”.

Ha estat un estudi multidisciplinari on s'han inclòs cohorts molt diverses per avaluar en profunditat el potencial de la nova metodologia, i apunta que l'estratègia pot ser beneficiosa en dos grups de risc: dones postmenopàusiques amb sagnat ginecològica i dones amb síndrome de Lynch .

Els investigadors han proposat fer estudis de cost-efectivitat i analitzar grans cohorts d'aquests grups de risc de càncer d'endometri abans d'implantar aquest nou mètode de diagnòstic.

L'estudi ha mostrat resultats "molt esperançadors", segons els investigadors , sobre la utilitat d'aquest mètode a la població general, fora de risc, ja que també ha permès identificar aquest any abans del seu diagnòstic, i de cara al futur s'estan fent proves per avaluar tests semblants per al diagnòstic d'altres càncers ginecològics.