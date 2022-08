Un home a Itàlia va donar positiu per SARS-CoV-2 , verola del mico i VIH (sida) alhora al juliol després de tenir relacions sexuals sense protecció durant un viatge a Espanya, convertint-se en el primer pacient registrat a tenir aquests tres virus en conjunt, segons un informe nou de cas. publicat al Journal of Infection la setmana passada.

Vacuna contra la verola del mico @ep

La verola del mico es propaga a través del contacte proper amb material infecciós de lesions a la pell, objectes contaminats amb el virus, fluids seminals i secrecions de la gola. La majoria dels casos registrats a l'onada d'infecció més recent han estat reportats entre homes que tenien sexe amb homes.

El pacient del cas clínic, un home italià de 36 anys, va passar cinc dies a Espanya al juny. Nou dies després de tornar a casa del seu viatge, va desenvolupar febre, mal de coll, fatiga, mal de cap i inflamació a l'àrea de l'engonal . Poc després, va donar positiu per SARS-CoV-2 i en un dia va desenvolupar una erupció al braç esquerre. L'endemà li van aparèixer petites butllofes doloroses al tors, membres inferiors, cara i del darrere.

A causa de la propagació de les butllofes que van començar a evolucionar a pústules amb una depressió enmig d'elles, va decidir acudir a urgències del Policlínic “G. Rodolico - San Marco” a l'Hospital Universitari de Catània, Itàlia i va ser traslladat a la unitat de Malalties Infeccioses de l'hospital.

Després del seu ingrés, el pacient va referir haver mantingut relacions sexuals sense protecció amb homes durant la seva estada a Espanya . Se li va fer una prova de verola del simi i va donar positiu per la variant del virus de l'Àfrica occidental, que s'ha descobert que és responsable del brot a Espanya. Fins i tot després de 20 dies, les proves de verola del simi van continuar donant positiu, i els metges van emfatitzar que això podria significar que el pacient pot continuar sent contagiós durant diversos dies després de la remissió clínica.

El pacient havia estat tractat per sífilis el 2019 i patia trastorn bipolar, segons l'informe del cas. Havia estat vacunat amb dues dosis de la vacuna Pfizer COVID-19 el 2021 i havia contret el virus el gener del 2022.

Les serologies que li van fer per a hepatitis viral, herpes simple, gonorrea, clamídia i limfogranuloma veneri (LGV) després del seu ingrés a l'hospital van donar negatiu, però sí que va donar positiu per a VIH-1 amb una càrrega viral de 234.000 còpies per mil·lilitre de sang , que es considera alta. El seu recompte de limfòcits CD4 (un tipus de glòbul blanc) encara estava a la mitjana.

Els científics van emfatitzar que a causa del seu recompte de glòbuls blancs relativament sense canvis, es pot suposar que la infecció pel VIH va ser relativament recent. Es va iniciar una combinació triple de dolutegravir, abacavir i lamivudina (medicaments utilitzats per tractar el VIH).

"Aquest cas destaca com la verola del simi i els símptomes de COVID-19 es poden superposar , i corrobora com, en cas de coinfecció, la recopilació anamnèsica (historial del cas) i els hàbits sexuals són crucials per fer el diagnòstic correcte", van escriure els metges a l'informe del cas.

Els metges van afegir que les relacions sexuals podrien ser la forma predominant de transmissió, cosa que significa que es recomana una prova de detecció completa d'ETS després d'un diagnòstic de verola del mico.

A més, atès que aquest és l'únic cas informat de coinfecció amb verola del simi, SARS-CoV-2 i VIH, no és clar si aquesta combinació agreuja la condició del pacient.

“Atesa l'actual pandèmia de SARS-CoV-2 i l'augment diari de casos de verola del simi, els sistemes de salut han d'estar atents a aquesta eventualitat, promovent proves de diagnòstic adequades en subjectes d'alt risc, que són essencials per a la contenció ja que no existeix un tractament àmpliament disponible o profilaxi (protecció)”, van escriure els metges.