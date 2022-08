Arxiu - La secretària de Salut Pública de la Generalitat, Carmen Cabezas, en una imatge d'arxiu

La secretària de Salut Pública de la Generalitat, Carmen Cabezas , ha explicat aquest divendres que Catalunya "per ara" no demanarà la retirada de les màscares.

Ho ha explicat en una entrevista a Catalunya Ràdio, en què ha justificat: "Per ara podem seguir. Entrem a l'època de tardor, una època de transmissió de virus, no ens costa gens ser una mica prudents".

Cabezas ha manifestat que s'ha de seguir portant la màscara al transport públic , encara que hi hagi sistemes de ventilació que renovin l'aire, ja que s'està a prop de moltes persones de grups diferents i "hi ha possibilitat de poder transmetre el virus".

"La màscara ens protegeix. Només l'estem demanant en unes condicions molt determinades: dins dels vagons o autobusos, als centres sanitaris i les farmàcies. És una protecció, no ens costa res", ha sostingut Cabezas.

19 PERSONES A LES UCIS



Ha manifestat que el Covid-19 no s'ha acabat, però sí que "les dades són molt millors": actualment a Catalunya hi ha 32 casos per cada 100.000 habitants i 19 persones ingressades a les Unitats de Cures Intensives (UCI).

"L'afectació és molt menor, però quan tenim 19 persones ingressades a l'UCI, encara no podem considerar que és una malaltia passada", ha expressat.

Així mateix, Cabezas ha remarcat la importància de seguir les mesures de precaució, i ha instat les persones de més de 60 anys o persones de risc que es vacunin de la quarta dosi per evitar complicacions.