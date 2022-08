Vacua de Moderna @ep

Moderna ha presentat aquest divendres demandes per infracció de patents contra Pfizer i BioNTech per "copiar" la patent de la tecnologia ARNm, en què es basen les vacunes contra la COVID-19 d'ambdues companyies.

La demanda, presentada davant el Tribunal de Districte dels Estats Units per al Districte de Massachusetts i el Tribunal Regional de Düsseldorf a Alemanya, recull que Moderna considera que la vacuna de Pfizer i BioNTech "infringe" les patents que Moderna va presentar entre 2010 i 2016 sobre la seva tecnologia ARNm.

"Aquesta tecnologia innovadora va ser fonamental per al desenvolupament de la pròpia vacuna de COVID-19 d'ARNm de Moderna. Pfizer i BioNTech van copiar aquesta tecnologia, sense el permís de Moderna, per fer la seva vacuna", ha sentenciat la companyia en un comunicat.

"Estem presentant aquestes demandes per protegir la innovadora plataforma tecnològica d'ARNm en què vam ser pioners, en la creació dels quals vam invertir milers de milions de dòlars i que vam patentar durant la dècada anterior a la pandèmia de COVID-19. Aquesta plataforma, que vam començar a construir el 2010, juntament amb el nostre treball patentat sobre els coronavirus el 2015 i el 2016, ens va permetre produir una vacuna segura i altament eficaç contra la COVID-19 en un temps rècord després de la pandèmia. Moderna està utilitzant la plataforma tecnològica d'ARNm per desenvolupar medicaments que podrien tractar i prevenir malalties infeccioses com la grip i el VIH, així com malalties autoimmunes i cardiovasculars i formes rares de càncer", ha afegit el director executiu de Moderna, Stéphane Bancel.

Moderna es va comprometre a no fer valer les patents relacionades amb la COVID-19 mentre continués la pandèmia. El març del 2022, quan la pandèmia va entrar en una nova fase i el subministrament de vacunes ja no era un obstacle per a l'accés a moltes parts del món, Moderna va actualitzar el seu compromís.

Va deixar clar que, encara que mai no faria valer les seves patents per a qualsevol vacuna contra la COVID-19 que s'utilitzés als 92 països d'ingressos baixos i mitjans de COVAX, Moderna esperava que empreses com Pfizer i BioNTech "respectessin els seus drets de propietat intel·lectual i consideraria una llicència comercialment raonable en cas que la sol·licitessin per a altres mercats". "Pfizer i BioNTech no ho han fet", asseguren.

La directora jurídica de Moderna, Shannon Thyme Klinger, ha afirmat que la companyia “creu que Pfizer i BioNTech van copiar il·legalment les invencions de Moderna, i han seguit utilitzant-les sense permís”. "Moderna espera que Pfizer i BioNTech compensin Moderna per l'ús continuat de les tecnologies patentades. La nostra missió de crear una nova generació de medicaments transformadors per als pacients complint la promesa de la ciència de l'ARNm no es pot aconseguir sense un sistema de patents que recompensi i protegeixi la innovació", ha apotillat

Moderna ha aclarit que "no pretén retirar del mercat" la vacuna de Pfizer, i que tampoc no està sol·licitant "una mesura cautelar per impedir la seva futura venda". A més, Moderna no demana danys i perjudicis en relació amb les vendes de Pfizer als països d'ingressos mitjans i baix i no sol·licita danys i perjudicis per les vendes de Pfizer en què el Govern dels Estats Units seria responsable de qualsevol dany. La companyia tampoc reclama danys i perjudicis per activitats ocorregudes abans del març del 2022.

AIXÍ COPIAR PFIZER LA TECNOLOGIA DE MODERNA, SEGONS LA COMPANYIA



Moderna creu que Pfizer i BioNTech van copiar dues característiques clau de les tecnologies patentades de Moderna que són fonamentals per a l'èxit de les vacunes d'ARNm.

" Quan va sorgir la COVID-19, ni Pfizer ni BioNTech tenien el nivell d'experiència de Moderna en el desenvolupament de vacunes d'ARNm per a malalties infeccioses, i van seguir sabent el camí de Moderna per desenvolupar la seva pròpia vacuna ", explica Moderna.

En primer lloc, la companyia esgrimeix que Pfizer i BioNTech "van portar a proves clíniques quatre candidates a vacunes diferents, que incloïen opcions que s'haurien allunyat de la via innovadora de Moderna". "No obstant, Pfizer i BioNTech van decidir finalment procedir amb una vacuna que té la mateixa modificació química de l'ARNm que la vacuna de Moderna. Els científics de Moderna van començar a desenvolupar aquesta modificació química que evita provocar una resposta immunitària indesitjable quan s'introdueix l'ARNm a l'organisme el 2010 i van ser els primers a validar-la en assajos amb humans el 2015", al·leguen.

En segon lloc, Moderna denuncia que, "malgrat tenir moltes opcions diferents", Pfizer i BioNTech "van copiar l'enfocament de Moderna per codificar la proteïna d'espiga de longitud completa en una formulació de nanopartícules lipídiques per a un coronavirus". "Els científics de Moderna van desenvolupar aquest enfocament quan van crear una vacuna per al coronavirus que causa la Síndrome Respiratòria de l'Orient Mitjà (MERS) anys abans de l'aparició de COVID-19", afegeixen.

Per acabar, Moderna aclareix que "cap dels drets de patent que Moderna pretén fer valer està relacionat amb la propietat intel·lectual generada durant la col·laboració de Moderna amb els Instituts Nacionals de Salut dels Estats Units per combatre la COVID-19". "Dita col·laboració va començar només després que les tecnologies patentades en qüestió es demostressin reeixides en els assajos clínics del 2015 i 2016", conclouen.