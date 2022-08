Els amos de gossos al Regne Unit han rebut una advertència urgent després que un gos li transmetés una malaltia rara a la seva propietària. Una dona va ser hospitalitzada després de contreure Brucella canis , una infecció bacteriana contagiosa causada pel bacteri, del seu gos adoptiu, en el primer cas confirmat de contagi de gos a humà al Regne Unit.

Gos - Pexels

L'Associació Veterinària Britànica (BVA, per les sigles en anglès) està emetent un fort recordatori sobre els riscos de malalties greus en importar gossos de l'estranger i insta tots els possibles propietaris de gossos a protegir la salut dels gossos i els humans Regne Unit.

L'animal que va transmetre la malaltia es tracta de gos de rescat importat de Bielorússia el març d'aquest any . La dona que acollia el gos va ingressar a l'hospital després d'entrar-hi en contacte proper. L'animal adoptiu i quatre gossos domèstics que van estar exposats a la malaltia van haver de ser sacrificats.

Els gossos de carrer en alguns països europeus i altres parts del món sovint viuen en condicions molt dures. Juntament amb Brucella canis, poden albergar altres malalties exòtiques no detectades i potencialment mortals que no es troben a la resta d'Europa, com la leishmaniosi, la ràbia, la babesiosi canina i el cuc del cor, sense mostrar cap símptoma clínic extern.

Quan s'importen aquests gossos "troians" o portadors infectats crònicament corren el risc de transmetre les infeccions a les mascotes susceptibles i, en el cas d'algunes malalties, també als humans. Aquestes infeccions poden ser difícils de detectar o tractar amb èxit en aquests gossos portadors.