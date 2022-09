El VIH és la malaltia de transmissió sexual que més ha crescut segons aquest estudi/ @EP

Segons els resultats obtinguts a través de la base de dades anonimitzades 'THIN' de la companyia Cegedim Health Data Espanya, les infeccions de transmissió sexual (ITS), han crescut un 84% en 5 anys, liderades pel VIH , la clamídia i infeccions gonocòcciques .

En concret, el VIH va augmentar un 343%, la clamídia un 140%, les infeccions gonocòcciques un 71%, l' herpes genital un 59%, el virus del papil·loma humà (VPH) un 45% i la sífilis un 43%. De les infeccions per transmissió sexual analitzades, les úniques que van presentar un descens en diagnòstics en el període analitzat són les hepatitis B, C i D, exactament un 19%.

Entrant més detalladament, la mitjana d'edat se situa en els 47 anys i només en aquest període analitzat, les ITS han augmentat més entre homes , gairebé duplicant els diagnòstics entre dones.

Els homes van representar el 65% del total, mentre que la dada en dones disminueix fins a un 35%.

"Aquestes xifres constaten la necessitat de seguir impactant des d'edats primerenques i al llarg de la nostra vida sexual amb campanyes educatives que advoquin per la prevenció d'aquestes infeccions i malalties. A l'era de la sobreinformació, resulta alarmant l'increment d'aquests diagnòstics en infeccions de caràcter sexual, quan moltes són prevenibles amb accions tan senzilles com l' ús del preservatiu o conèixer les pràctiques de risc per reduir al màxim aquesta possibilitat", ha dit el director mèdic de Cegedim Health Data España, Carlos Iglesias.

Malalties de transmissió sexual

Pel que fa a la mitjana d'edat de diagnòstic, es van veure diferències significatives entre les ITS. De menor a major, la clamídia se situa en una edat mitjana de 32 anys, seguida pel VPH i les malalties gonocòcciques amb una mitjana de 36 i 37 anys respectivament o l' herpes genital en 38 anys.

Ja a la quarantena, és més freqüent l'aparició de sífilis (45 anys) o VIH (48 anys). Finalment, el diagnòstic del grup d' hepatitis B, C i D sol tenir lloc al voltant dels 54 anys.

Per sexes, hi ha una gran diferència de diagnòstics depenent de quins ITS es tracti. El VPH (85%), herpes genital (63%) o clamídia (59%) és més detectat , mentre que la sífilis (80%), el VIH (76%), les infeccions gonocòcciques (72%) o les hepatitis B, C i D (62%) són més freqüents en el gènere masculí.

"Revisant aquestes dades, queda palès que encara queda molt per fer en matèria d'educació sexual. A més, hem de mirar més enllà, ja que moltes d'aquestes infeccions comporten una sèrie de comorbiditats i conseqüències que impacten directament en la salut de les persones i, en conseqüència, en el sistema sanitari ”, ha conclòs Iglesias.