L'estudi, que ha estat publicat a la revista ' Environmental Research' , revela les dades recollides de 10 ciutats italianes i 8 espanyoles de més de 500.000 habitants . El degà de la Facultat de Medicina de la UCM , Javier Arias, assenyala que els resultats obtinguts constitueixen " una prova més que el medi ambient afecta directament i significativament l'estat de salut ".

A través de l'estudi de dades georeferenciades, els investigadors han analitzat l'associació entre contagis, hospitalitzacions o morts per Covid-19 i la superfície de zones verdes a les ciutats de Roma, Bolonya, Catània, Florència, Gènova, Milà, Nàpols, Palerm, Torí i Venècia a Itàlia; i Madrid, Barcelona, València, Sevilla, Saragossa, Màlaga, Las Palmas i Bilbao a Espanya.

Pel que fa a les dades espanyoles del 2021, cada augment d'un km2 de zones verdes urbanes per cada 100.000 habitants correspon a unes 7 infeccions menys entre la població, així com 1 hospitalització i 35 morts evitades.

L'efecte de la contaminació atmosfèrica encara és més significatiu, ja que per cada augment d'1 g/m de PM2,5 per cada 100.000 habitants, es produeixen 22 infeccions addicionals, així com 1 hospitalització i fins a 243 morts evitables. "Això suposa una confirmació més de l'enllaç entre la gravetat de la pandèmia i els factors ambientals", destaca el president de la SIMA, Alessandro Miani.

Per a la investigació, segons ha explicat Andrea Falco, professor d'Estadística a Madrid i Delegat de SIMA per a Espanya, s'han aplicat dues metodologies diferents. "Per dades institucionals espanyoles relatives a infeccions/hospitalitzacions/morts, i per a l'extensió de les zones verdes públiques, s'ha fet servir un enfocament ascendent", explica el president de la SIMA.

"Per Itàlia, es va utilitzar un enfocament de dalt a baix, partint de les dades oficials d'infeccions/hospitalitzacions/morts de cada província, i relacionant-les amb les estadístiques de l'OCDE sobre l'extensió dels parcs públics a les diferents zones", explica Miani.

"Per a les anàlisis estadístiques, s'han utilitzat models lineals i anàlisis multivariants incloent les PM2,5 (concentracions mitjanes anuals provinents de les estacions oficials de control de la qualitat de l'aire), tenint en compte el nombre diferent d'habitants de cada província".

De nou, els resultats obtinguts revelen una clara associació estadísticament significativa per a tots dos països entre la tendència de la pandèmia i l'extensió de zones verdes, com de les concentracions mitjanes anuals de PM2,5.

"L' acumulació d'evidència sobre això hauria de ser tinguda en compte pels responsables de la presa de decisions perquè demostra que augmentar les superfícies verdes i reduir la càrrega de contaminants atmosfèrics representa una estratègia que pot suposar una diferència substancial, en termes de salut pública, davant d'amenaces actuals i futures per a la salut humana", conclou Arias.