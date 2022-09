Segons expliquen des de la universitat, la solució d'intel·ligència artificial , que parteix d'un conjunt de dades radiològiques, es testarà a vuit centres clínics ;/ @GETTYIMAGENES

Saber quins pacients respondran millor a la quimioteràpia en el tractament del càncer de mama usant la intel·ligència artificial . Això serà possible gràcies a RadioVal un projecte europeu , impulsat per la Universitat de Barcelona (UB) que s'engega aquest mes de setembre. La UB explica que una quinzena d'universitats i centres sanitaris de diferents països del continent estan involucrats en la iniciativa, que compta amb un finançament de prop de 6 milions d'euros del programa Horizonte Europa , de la Unió Europea .

Karim Lekadir , coordinador de RadioVal i investigador Ramon i Cajal de la Facultat de Matemàtiques i Informàtica de la UB, explica que la iniciativa és "una oportunitat sense precedents per oferir proves de la utilitat clínica i l'aplicabilitat de la radiologia basada en intel·ligència artificial a el tractament del càncer de mama ”.

Segons expliquen des de la universitat, la solució d'intel·ligència artificial , que parteix d'un conjunt de dades radiològiques, es testarà a vuit centres clínics ; tres d'ells estaran a la Unió Europea (un a Espanya , un altre a Àustria i un tercer a Suècia ), dos a països considerats emergents ( Polònia i Croàcia ), tres a Sud-amèrica (tots a Argentina ), un a Àfrica (situat a Egipte ) i l'últim a Àsia ( Turquia ).

Dels resultats que s'obtinguin no només se'n validarà la precisió , sinó també la robustesa tècnica, la seguretat clínica, la seva potencial aplicabilitat, l'excel·lència ètica i que compleixin sempre la legalitat .

Karim Lekadir, coordinador de RadioVal. Foto: UB

EL CÀNCER MÉS DIAGNOSTICAT DEL MÓN

Que s'avanci en el tractament d' aquest tipus de càncer és una gran notícia , ja que el de mama és el més diagnosticat del món . Segons dades de l'Organització Mundial de la Salut (OMS) , el 2020 es van registrar més de 2,2 milions de nous casos a tot el planeta i l'organització explica que 1 de cada 12 dones serà diagnosticada en algun moment de la seva vida .

Els nous protocols de tractament, com ara la quimioteràpia neoadjuvant, han demostrat ser eficaços reduint la mortalitat de la malaltia, però tenen efectes secundaris importants i la seva eficàcia varia en funció del pacient.

En aquest sentit, el que pretén aconseguir RadioVal és validar una solució d'intel·ligència artificial que ajudi els professionals sanitaris a identificar quins pacients respondran millor a la quimioteràpia, aconseguint així disminuir el patiment que els generen els efectes secundaris de la quimio .

SIGNES I SÍMPTOMES

El càncer de mama es presenta més freqüentment com un nòdul o engrossiment indolor al pit. És important que les dones que detectin una inflor anormal al si acudeixin a un professional de la salut sense demorar-se més d'1-2 mesos encara que no sentin cap dolor associat al nòdul. Sol·licitar atenció mèdica al primer signe d'un possible símptoma contribueix a un èxit més gran del tractament.

Generalment, els símptomes del càncer de mama són els següents:

-Un nòdul o engrossiment al si.

-L'alteració en la mida, la forma o l'aspecte d'un sinus.

-L'aparició de clotets, envermelliment, esquerdes o una altra alteració a la pell.

-El canvi d'aspecte del mugró o l'alteració a la pell circumdant (areola).

-La secreció anormal pel mugró.

Hi ha diverses raons per les quals es desenvolupen nòduls mamaris , que majoritàriament no són càncer. Fins al 90% de les masses mamàries no són canceroses . Entre les anormalitats no canceroses del si figuren les masses benignes com els fibroadenomes i els quists , així com les infeccions .

El càncer de mama pot manifestar-se de molt diverses formes , per la qual cosa és important fer un examen mèdic complet . Les dones amb anormalitats persistents (que en general durin més d'un mes) s'haurien de sotmetre a algunes proves, com ara l'obtenció d'imatges de la mama i en alguns casos la presa de mostres de teixit (biòpsia) per determinar si la massa és maligna (cancerosa) o benigna.

Els casos de càncer avançat poden erosionar la pell i causar nafres obertes (ulceracions) que no són necessàriament doloroses. Les dones amb ferides que no cicatritzen als pits haurien de sotmetre's a una biòpsia.

El càncer de mama es pot disseminar a altres parts de l'organisme i desencadenar altres símptomes. Sovint, el primer lloc més habitual on es pot detectar la propagació és als ganglis limfàtics situats a l'aixella, encara que és possible tenir ganglis limfàtics cancerosos que no es puguin detectar.

Amb el temps, les cèl·lules canceroses es poden disseminar a altres òrgans, com els pulmons, el fetge, el cervell i els ossos. Quan arriben a aquests òrgans, poden aparèixer nous símptomes relacionats amb el càncer, com dolor ossi o cefalees.

L' Associació Espanyola Contra el Càncer és l'entitat de referència contra aquesta malaltia al país.