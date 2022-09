Il·lustració Covid-19 @ep

A mesura que continua la pandèmia de COVID-19 , es desenvolupen constantment noves vacunes per prevenir la infecció per SARS-CoV-2 , el virus que causa la COVID-19. Fins ara, totes les vacunes COVID-19 aprovades han estat subcutànies, és a dir, administrades sota la pell, sovint mitjançant injecció a la part superior del braç.

Ara, dues companyies planegen canviar això mitjançant el desenvolupament de vacunes contra el COVID-19 que s'inhalen pel nas.

CanSino Biologics , una companyia farmacèutica xinesa, va rebre recentment l'aprovació de l'Administració Nacional de Productes Mèdics de la Xina per a Convidecia Air , la seva vacuna recombinant administrada per inhalació, en forma d'aerosol nasal.

Bharat Biotech International, una companyia de biotecnologia amb seu a l'Índia, va rebre l'aprovació sota Ús restringit en situacions d'emergència a l'Índia per a la seva vacuna recombinant iNCOVACC administrada per via intranasal com a gotes nasals.

Què són les vacunes nasals?



La manera més comuna d'administrar una vacuna continua sent a través d'una injecció. No obstant això, aquesta no és la primera vegada que els científics han desenvolupat una vacuna intranasal. Les vacunes nasals més conegudes en aquest moment són per a la grip. També s'han realitzat estudis sobre vacunes nasals per a altres malalties, com la tos ferina (tos ferina), l'hepatitis B i el virus de la pesta porcina africana.

Alguns investigadors creuen que administrar una vacuna per via nasal brinda el benefici d'administrar la vacuna directament a la mucosa del cos. La mucosa, o membrana mucosa, és la capa interna humida de les cavitats del cos, com el nas i la boca, així com alguns òrgans. Les glàndules a la mucosa són les que produeixen moc.

La mucosa és una part important del sistema immunològic del cos. Quan una persona respira, la mucosa ajuda a evitar que els bacteris i altres partícules potencialment problemàtiques entrin al cos.

La mucosa també absorbeix certs patògens. I pel fet que el nas es connecta al sistema respiratori del cos, això facilita que una vacuna nasal es mogui pel cos.

A més, les vacunes nasals redueixen l'estrès de les persones que tenen por de les agulles. 1 de cada 4 adults i 2 de cada 3 nens tenen por de les vacunes. I 1 de cada 10 persones pot posposar la vacunació COVID-19 a causa de la por a les agulles.

Vacunes nasals contra el Covid-19



Tant Convidecia Air de CanSino Biologics com iNCOVACC de Bharat Biotech International Limited són vacunes recombinants. Això significa que usen una proteïna del virus SARS-CoV-2 a la vacuna. Quan la vacuna ingressa al cos, la proteïna s'adhereix a les cèl·lules del cos i els ensenya a desencadenar una resposta immune.

Les dues vacunes intranasals també usen vector d'adenovirus. Els vectors adenovirals són virus modificats genèticament que es van utilitzar prèviament en teràpia gènica.

Els investigadors també han realitzat estudis sobre l'ús de vectors d'adenovirus com a plataforma de vacunes per a altres malalties, incloses el VIH, l'Ebola i diverses altres malalties infeccioses.

Segons declaracions al lloc web de CanSino Biologics, Convidecia Air utilitza la mateixa plataforma tecnològica de vector d'adenovirus que Convidecia, la vacuna injectable COVID-19 de la companyia.

Convidecia va rebre recentment la llista d'ús d'emergència de l'Organització Mundial de la Salut (OMS). Els resultats de l'assaig clínic de fase 3 de Convidècia van mostrar el 57,5% d'eficàcia contra la infecció per SARS-CoV-2.

La vacuna nasal iNCOVACC de Bharat Biotech es va desenvolupar en associació amb la Universitat de Washington a St. Louis. Segons els informes, la vacuna intranasal ha mostrat "resultats reeixits" després dels assajos clínics de fase 1, 2 i 3.

El futur de les vacunes nasals contra el COVID-19



Encara que aquestes són les dues primeres vacunes intranasals contra el COVID-19 a rebre aprovacions, n'hi ha d'altres actualment en desenvolupament. Per exemple, un equip de microbiòlegs a Mount Sinai està desenvolupant actualment una candidata a vacuna intranasal contra el COVID-19 que es troba o ha completat assaigs de fase 1 i 2 a Tailàndia, Brasil, Mèxic i Vietnam, amb un assaig de fase 1 llançat recentment a Mount Sinaí als Estats Units.

Segons les comunicacions públiques de Mount Sinai, aquesta nova vacuna intranasal és una vacuna a base d'ou que fa servir el virus de la malaltia de Newcastle. Al març, la Universitat d'Oxford va informar el llançament d'assajos clínics de fase 1 que investiguen l'administració d'una vacuna nasal contra el COVID-19 que va desenvolupar en associació amb AstraZeneca.

I al maig, Codagenix , una companyia de desenvolupament de vacunes amb seu als EUA, va anunciar l'inici dels assajos clínics de fase 1 per a la seva vacuna candidata intranasal COVID-19 CoviLiv.

Quins beneficis podrien oferir les vacunes intranasals?



Medical News Today va parlar amb el doctor Fady Youssef , pneumòleg, internista i especialista en cures crítiques certificat per la junta al Centre Mèdic MemorialCare Long Beach a Long Beach, CA, sobre aquestes noves vacunes intranasals i els beneficis que podrien oferir.

“Crec que és genial tenir diferents opcions perquè els pacients puguin triar, de manera que se sentin més còmodes”, va afirmar.

“Hem fet servir vacunes nasals per a altres malalties. Algunes vacunes contra la influença s'administren per via intranasal i funcionen força bé. Per tant, el mode d'administració i per si mateix no s'ha de sostenir en contra ni a favor de la vacuna. Serà més una dada sobre la tolerabilitat i que tan bona és la resposta de l'amfitrió”, va dir Youssef.

A mesura que les vacunes intranasals contra el COVID-19 estiguin més disponibles, el doctor Youssef va suggerir que les persones parlin amb el metge per assegurar-se que sigui el sistema d'administració de vacunes adequat per a ells.

" Alguns pacients que poden haver-se sotmès a cirurgies nasals, tenen problemes de sinusitis o pòlips nasals, [així que] aquesta pot no ser la millor opció per a ells ", va advertir.

El Dr. Peter Palese , professor d'Horace W. Goldsmith i president del Departament de Microbiologia i professor del Departament de Medicina de la Facultat de Medicina Icahn a Mount Sinai, va dir que si bé les vacunes d'ARNm contra el SARS-CoV-2, com les de Pfizer i Moderna : són eficaços per reduir les taxes d'infecció i disminuir la gravetat de la malaltia, no prevenen els avenços de les infeccions i són menys que perfectes per eliminar la transmissió de persona a persona.

"Per tant, les vacunes administrades a través del nas que indueixen la immunitat de la mucosa haurien de mostrar millores en termes d'infeccions progressives i la propagació de la malaltia ", va assenyalar.

“L'aprovació d'aquestes vacunes a la Xina i l'Índia produïdes per CanSino Biologics i Bharat Biotech, respectivament, representa un gran pas endavant cap a vacunes mucoses efectives contra el COVID-19”, va dir el Dr. Palese.