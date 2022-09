Efectius de la UME dirigint-se a desinfecrar una residència el 2020

Les residències de gent gran de Catalunya van ser, després de Madrid, les més copejades durant la primera onada de la pandèmia de Covid-19 . Als 965 centres per a majors operatius en aquell moment a Catalunya es van registrar 3.887 morts per Covid-19 durant els mesos de març i abril del 2020.

No obstant això, no a totes les residències va afectar de la mateixa manera : la mortalitat més alta va ser als centres amb més de 70 places, mentre que aquest indicador baixa molt a les residències que tenen entre 30 i 70 places.

L'estudi ha estat publicat a la revista Epidemiologia, una prestigiosa publicació internacional d'accés obert sobre recerca epidemiològica publicada trimestralment en línia per l'editorial MDPI.

La investigació ha estat liderada per l'epidemiòloga Maria Victoria Zunzunegui , professora de la Universitat de Montreal, i hi han participat François Béland , també professor a Montreal, i Fernando García López , metge epidemiòleg del Centre Nacional d'Epidemiologia. El quart coautor de l'article és Manuel Rico , director d'investigació a infoLibre, que va aportar els seus coneixements sobre els serveis de cures de llarga durada i les bases de dades amb la informació sobre morts facilitada per la Generalitat de Catalunya i sobre la mida de les residències .



A l'estudi, els investigadors han pogut certificar que entre els mesos de març i abril del 2020, el 52% de les residències de Catalunya va registrar alguna defunció per COVID-19. La mortalitat per Covid-19 (confirmat o amb sospita de COVID) a les residències de Catalunya va ser del 6%. A més, el 65% de les residències de Catalunya van tenir algun cas d?infecció per COVID-19. Aquests centres van experimentar una mortalitat per COVID-19 del 9% aquests dos mesos.

LA MORTALITAT EN MACRORESIDÈNCIES ÉS TRES VEGADES MAJOR



A les residències amb més de 150 places van tenir una taxa d'infecció propera al 90%. Així mateix, la mortalitat va ser del 4% a les residències entre 30 i 70 places i va augmentar ràpidament a les residències grans, arribant al 12% a les residències de més de 150 places. El risc de morir per Covid-19 va ser 3 vegades més gran en residències entre 150 i 200 places que en residències entre 30 i 70 places.

Aquesta associació entre la mortalitat i la mida de la residència va ser més forta a les comarques amb alta incidència de COVID-19. En condicions de baixa incidència (inferior a 250 casos detectats per cada 100.000 persones), l'associació s'atenuava, fet que indica que les residències grans estaven menys preparades per fer front a l'alta incidència del virus a la comunitat.



En igualtat de condicions com el tipus de gestió o la densitat de població, l'entrada del virus a les residències i la mortalitat a les residències amb més de 70 places va ser molt superior a l'observat a les residències de 30 a 70 places.