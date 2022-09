El director general de l'Organització Mundial de la Salut (OMS), Tedros Adhanom Ghebreyesus, a la conferència de premsa sobre COVID-19 - 9 de març de 2020

El director general de l' Organització Mundial de la Salut (OMS), Tedros Adhanom Ghebreyesus , ha assegurat que "mai no s'ha estat en una millor posició" per posar fi a la pandèmia del coronavirus, per la qual cosa ha demanat "no perdre aquesta oportunitat ".

I és que, tal com ha detallat en roda de premsa, la setmana passada es va registrar el nombre "més baix" de morts per coronavirus des del març del 2020, de manera que "ja es pot veure la llum al final del túnel".

"Una persona que corre maratons no s'atura abans d'arribar a la meta, sinó que corre més i amb tota la seva energia. Estem en una posició d'avantatge i veiem la meta, però és el pitjor moment per deixar de córrer, sinó que ho que hem de fer res córrer més ràpid i assegurar-nos que creuem la línia de meta", ha recalcat.

I és que, tal com ha advertit, sinó s'aprofita aquesta oportunitat es corre el risc que apareguin més variants, més morts i més incertesa. "Ja s'ha demostrat que com més circula el virus més oportunitats n'hi ha que muti. Esperem que hi hagi noves onades d'infecció, i per això encara queda molt per fer", ha emfatitzat l'epidemiòloga líder de l'OMS, Maria Van Kerkhove.

Per tot això, l'organisme de les Nacions Unides ha publicat sis informes de polítiques amb accions clau per posar fi a la pandèmia . Aquests documents, tal com ha informat Tedros, es basen en les evidències científiques i les experiències adquirides els últims 32 mesos sobre el que funciona millor per salvar vides, protegir els sistemes sanitaris i evitar problemes socials i econòmics.

"Són una trucada urgent perquè els governs reforcin les seves polítiques contra el Covid-19 i contra altres patògens que tinguin potencial de pandèmia. Així mateix, els informes inclouen informació sobre accions específiques que cal aplicar", ha emfatitzat el director general de l'OMS.

Dit això, Tedros ha subratllat la importància que els països continuïn fent proves, seqüenciant el virus i integrant els serveis de vigilància i testeig amb els d'altres malalties respiratòries, inclosa la grip.

"Des de la vigília de Cap d'Any del 2019, i cada dia des de llavors, l'OMS ha treballat sense descans per advertir el món i brindar a les persones a tot arreu les eines que necessiten per mantenir-se fora de perill, salvar vides i mantenir les societats en funcionament", ha postil·lat el dirigent de l'OMS.

Pel que fa a la verola del mico, Tedros ha destacat que se segueix registrant una "tendència a la baixa" dels contagis , si bé ha avisat que, igual que amb el coronavirus, "no és moment de baixar la guàrdia", sinó que és el moment de "continuar fent el que funciona".

"Els països i els treballadors de la salut encara necessiten suport per preparar-se, reconèixer, avaluar i tractar casos, i prevenir infeccions. Instem especialment els països afectats a compartir les seqüències del genoma, perquè puguem comprendre millor com està evolucionant el virus" , ha conclòs.