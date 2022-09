Un oncòleg mira una radiografia. Foto; iSanitat

El càncer és, encara avui, una amenaça per a la nostra salut . Dentre totes les seves tipologies, el de pulmó és la principal causa de mort per càncer a tot el món . És per això que, des de fa anys, durant la segona setmana natural del mes de setembre se celebra la Setmana Europea del Càncer de Pulmó, en què professionals de la salut, administracions i associacions difonen missatges i alerten sobre la malaltia.

Actualment, la millor medicina contra el càncer de pulmó és una triple acció: la prevenció, la detecció i, si cal, l'acció.

En el cas de la prevenció, els metges aconsellen dur a terme un estil de vida saludable , amb exercici físic diari, consumir una dieta equilibrada, evitar hàbits nocius com el tabac (sigui fumant o estant en entorns amb fum) i les substàncies potencialment cancerígenes.

La detecció es faria mitjançant analítiques si es detectés algun símptoma (tot i que és aconsellable una analítica de tant en tant, igual que per prevenir qualsevol tipus de patologia o malaltia), mentre que en última instància, si calgués, s'hauria de passar a l'acció.

ELS DOS TIPUS PRINCIPALS

En funció de la grandària i l'aparença de les cèl·lules malignes , es poden determinar dos tipus principals: el càncer pulmonar de cèl·lules petites (microcític) i el de cèl·lules no petites (no microcític).

Aquesta distinció condiciona el tractament; mentre el primer en general és tractat amb quimioteràpia i radiació, el segon tendeix a ser-ho a més mitjançant cirurgia, làser i, en alguns casos, teràpia fotodinàmica.



ELS SÍMPTOMES

El càncer de pulmó, generalment, no produeix signes ni símptomes en els primers estadis , i solen manifestar-se quan la malaltia està avançada.

Alguns dels senyals que poden alerta sobre la possibilitat de patir càncer de pulmó són:

- Una tos recent que no se'n va

- Tos amb sang, fins i tot en petites quantitats

- Sensació de manca d'aire

- Dolor al pit

- Ronquera

- Pèrdua de pes sense estar fent dieta per aconseguir-ho

- Dolor d'ossos

- Mal de cap

Foto: Salut180

EL TABAC I ELS ALTRES FACTORS DE RISC

Quan es pensa en les persones a qui es diagnostica càncer de pulmó, es fa ràpidament una associació d'idees: l'associació amb el tabaquisme. I és veritat (fumar provoca entre el 85% i el 90% dels càncers de pulmó, segons alguns estudis), però ser fumador actiu no és l'única causa de risc.

De fet, estar exposat al fum d'altres fumadors també pot causar patir la malaltia; el factor genètic (tenir familiars amb casos de càncer de pulmó), l'exposició al gas radó, l' asbest i altres substàncies carcinògenes i haver rebut radioteràpia prèvia per algun altre tipus de càncer solen ser altres factors de risc, segons explica la Clínica Mayo.

LES XIFRES A ESPANYA

La Societat Espanyola d'Oncologia Mèdica (SEOM) assegura que, el 2020, els tumors més freqüentment diagnosticats al món l'any 2020 van ser els de mama (que ocupa la primera posició), pulmó, còlon i recte, pròstata i estómac , tots amb més d'un milió de nous casos detectats.

En aquest sentit, les previsions de la SEOM és que a Espanya, aquest 2022 , es diagnostiquin més de 30.000 nous casos de pròstata, mama i pulmó , i una xifra propera de càncers de còlon.

Les xifres d'Espanya diuen que el de pulmó és el quart tipus de càncer més diagnosticat als homes, darrere dels de pròstata, còlon i recte.

Les previsions masculines. Font: Xarxa Espanyola de Registres de Càncer (REDECAN)

També serà el quart més diagnosticat a les dones; si és el cas, el de mama és el més diagnosticat, seguit també pels de còlon i recte.